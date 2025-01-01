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EVANESCENCE записали песню с K.FLAY



EVANESCENCE записали песню "Fight Like A Girl" с K.FLAY — премьера трека намечена на шестое июня. В этот день также выйдет и фильм Балерина, для которой и была написана эта композиция.



«Звонок Tyler'a с предложением создать эту песню для «Ballerina» не мог быть более удачным. Я знаю, что я не единственная девушка, готовая вступить на сцену и показать миру, на что мы способны», — говорит Lee. «Я очень хотела, чтобы эта песня стала коллаборацией, а K.Flay - один из моих любимых артистов. Это буквально воплощение мечты — сделать это вместе!»



«Amy прислала мне демо-запись, и я сразу же почувствовал такую энергию, такое вдохновение», — добавляет K.Flay. «В то время я был в туре и написал куплет за кулисами после шоу, когда адреналин был еще на высоком уровне. Для меня и фильм, и песня - о том, как мы используем нашу боль и как определяем себя. Что отличает героя от злодея?»







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