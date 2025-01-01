Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*D.J. ASHBA: «Вряд ли я пойду в группу» 260
*CHRIS POLAND: «Dave мне изрядно навредил» 146
*Гитарист SEPULTURA ответил бывшему 121
*IHSAHN: «Насыщенность музыкального рынка мешает» 112
*METALLICA получила 20-ю платину за альбом 91 года и 8-ю за «... 88
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*D.J. ASHBA: «Вряд ли я пойду в группу» 260
*CHRIS POLAND: «Dave мне изрядно навредил» 146
*Гитарист SEPULTURA ответил бывшему 121
*IHSAHN: «Насыщенность музыкального рынка мешает» 112
*METALLICA получила 20-ю платину за альбом 91 года и 8-ю за «... 88
[= ||| все новости группы



*

Whitesnake

*



3 июн 2025 : 		 Участники WHITESNAKE выступят как WHITESNAKE EXPERIENCE

1 май 2025 : 		 Фрагмент нового релиза WHITESNAKE

23 апр 2025 : 		 ADRIAN VANDENBERG: «Играть со Steve Vai в WHITESNAKE было круто!»

29 мар 2025 : 		 Фрагмент нового релиза WHITESNAKE

24 мар 2025 : 		 Гитарист WHITESNAKE: «Да не хочет David больше никуда ездить!»

14 мар 2025 : 		 Фрагмент нового релиза WHITESNAKE

12 мар 2025 : 		 Новый бокс-сет WHITESNAKE выйдет весной

22 окт 2024 : 		 Гитарист WHITESNAKE: «David'y уже неинтересно выступать»

3 сен 2024 : 		 TOMMY ALDRIDGE исполняет WHITESNAKE

8 июл 2024 : 		 WHITESNAKE еще сможет? Отвечает TANYA

27 июн 2024 : 		 TOMMY ALDRIDGE исполняет WHITESNAKE

8 апр 2024 : 		 GABBI GUNN исполняет WHITESNAKE

20 фев 2024 : 		 CRAIG GOLDY: «Я бы отлично подошёл для WHITESNAKE, потому что мне нравится голос DAVID'a COVERDALE'a»

7 фев 2024 : 		 GABBI GUNN вместе с RUDY SARZO исполняет WHITESNAKE

15 янв 2024 : 		 GABBI GUNN вместе с RUDY SARZO, ALEX SKOLNICK исполняет WHITESNAKE

13 дек 2023 : 		 Поздравления от лидера WHITESNAKE

12 дек 2023 : 		 Новое видео WHITESNAKE

13 ноя 2023 : 		 Новое видео WHITESNAKE

4 ноя 2023 : 		 Заменят ли DAVID'a COVERDALE'a в WHITESNAKE?

2 ноя 2023 : 		 Новое видео WHITESNAKE

19 окт 2023 : 		 Лидер WHITESNAKE хочет выпустить последний альбом с бывшими

18 окт 2023 : 		 Вскрытие WHITESNAKE

17 окт 2023 : 		 DAVID COVERDALE: «WHITESNAKE всё ещё существует»

14 окт 2023 : 		 Новое видео WHITESNAKE

25 сен 2023 : 		 GLENN HUGHES надеется, что WHITESNAKE смогут закончить тур

25 сен 2023 : 		 Новое видео WHITESNAKE
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Участники WHITESNAKE выступят как WHITESNAKE EXPERIENCE



zoom
С 28 по 30 августа пройдет Guitar Festival, Zaječar, в рамках которого примет участие проект WHITESNAKE EXPERIENCE BY THE MEMBERS OF WHITESNAKE, в которой входят Tommy Aldridge, Joel Hoekstra, Marco Mendoza, Michele Luppi и Dino Jelusić. Coverdale официально одобрил выступление такого проекта.

Mendoza: «Традиции и качество очень важны для нас, а Guitar Festival с его 58-летней историей — это то, что необходимо уважать и беречь. Ваша публика — одна из лучших в мире, и я верю, что они получат удовольствие от этого выступления вместе с нами»

Jelusić: «Мы готовим специальный сет-лист из лучших хитов WHITESNAKE. Исполнять песни моего кумира детства David'a Coverdale'a — особая честь и удовольствие для меня. Несмотря на то, что за это время я выступал с известными музыкантами в мире рока, песни WHITESNAKE подходят мне больше всего, а играть с такой фантастической группой музыкантов - для меня чистый гедонизм»






Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет


















просмотров: 94





|||
=]




[=

 

 

=]











                                                                         





/\\Вверх













Рейтинг@Mail.ru




 


 










 1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом