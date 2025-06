сегодня



Участники WHITESNAKE выступят как WHITESNAKE EXPERIENCE



С 28 по 30 августа пройдет Guitar Festival, Zaječar, в рамках которого примет участие проект WHITESNAKE EXPERIENCE BY THE MEMBERS OF WHITESNAKE, в которой входят Tommy Aldridge, Joel Hoekstra, Marco Mendoza, Michele Luppi и Dino Jelusić. Coverdale официально одобрил выступление такого проекта.



Mendoza: «Традиции и качество очень важны для нас, а Guitar Festival с его 58-летней историей — это то, что необходимо уважать и беречь. Ваша публика — одна из лучших в мире, и я верю, что они получат удовольствие от этого выступления вместе с нами»



Jelusić: «Мы готовим специальный сет-лист из лучших хитов WHITESNAKE. Исполнять песни моего кумира детства David'a Coverdale'a — особая честь и удовольствие для меня. Несмотря на то, что за это время я выступал с известными музыкантами в мире рока, песни WHITESNAKE подходят мне больше всего, а играть с такой фантастической группой музыкантов - для меня чистый гедонизм»











+0 -0



просмотров: 94