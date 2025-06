сегодня



Новый альбом RECURRENCE выйдет осенью



RECURRENCE выпустят новую пластинку, получившую название Art Of Survival, пятого ноября. За сведение и мастеринг отвечал J-F Dagenais (Kataklysm, Ex-Deo), а за оформление Niklas Sundin (ex-Dark Tranquillity):



“Rise From Nothing”

“Cover The Sun”

“Let Us Prey” (featuring Per Nilsson)

“The World Is A Womb, The World Is A Grave”

“Boundaries”

“Unpopular Demand” (featuring Björn “Speed” Strid)

“Dreams & Numbers”

“The Strategy”

“Remember Who The Enemy Is”

“Forever And Never” (featuring Bec Hollcraft)

“The Duskfall (For All Humanity)”

“Art Of Survival” (featuring Peter Wichers)

“SOS” https://www.recurrence.band/





