Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*D.J. ASHBA: «Вряд ли я пойду в группу» 345
*CHRIS POLAND: «Dave мне изрядно навредил» 146
*Гитарист SEPULTURA ответил бывшему 121
*IHSAHN: «Насыщенность музыкального рынка мешает» 112
*METALLICA получила 20-ю платину за альбом 91 года и 8-ю за «... 88
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*D.J. ASHBA: «Вряд ли я пойду в группу» 345
*CHRIS POLAND: «Dave мне изрядно навредил» 146
*Гитарист SEPULTURA ответил бывшему 121
*IHSAHN: «Насыщенность музыкального рынка мешает» 112
*METALLICA получила 20-ю платину за альбом 91 года и 8-ю за «... 88
[= ||| все новости группы



*

The Electric Prunes

*
| - |

|||| сегодня

Умер вокалист THE ELECTRIC PRUNES



zoom
Джеймс Лоу, основатель и вокалист американской психоделической рок-группы The Electric Prunes, которая была наиболее известна благодаря хиту «I Had Too Much To Dream (Last Night)», скончался 22 мая в возрасте 82 лет.

Семья Лоу поделилась новостями в социальных сетях, написав:

«С глубоким прискорбием сообщаем о кончине нашего любимого отца, Джеймса Лоу — вокалиста и основателя The Electric Prunes. Он мирно скончался по естественным причинам в четверг, 22 мая 2025 года, в окружении музыки, нашей невероятной мамы и нас троих — его детей: Лизы, Кэмерона и Скайлар.

Папа оставил после себя наследие звука, любви и безграничного творчества. В центре всего этого — наша удивительная мама, Памела, его путеводная звезда, неизменная муза и жена на протяжении 62 лет.

Мы знаем, как глубоко он ценил это сообщество, и мы тоже чувствуем эту любовь.

Его устами можно сказать - Rock On! И мы так и сделаем!»




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет


















просмотров: 126





|||
=]




[=

 

 

=]











                                                                         





/\\Вверх













Рейтинг@Mail.ru




 


 










 1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом