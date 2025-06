сегодня



Умер вокалист THE ELECTRIC PRUNES



Джеймс Лоу, основатель и вокалист американской психоделической рок-группы The Electric Prunes, которая была наиболее известна благодаря хиту «I Had Too Much To Dream (Last Night)», скончался 22 мая в возрасте 82 лет.



Семья Лоу поделилась новостями в социальных сетях, написав:



«С глубоким прискорбием сообщаем о кончине нашего любимого отца, Джеймса Лоу — вокалиста и основателя The Electric Prunes. Он мирно скончался по естественным причинам в четверг, 22 мая 2025 года, в окружении музыки, нашей невероятной мамы и нас троих — его детей: Лизы, Кэмерона и Скайлар.



Папа оставил после себя наследие звука, любви и безграничного творчества. В центре всего этого — наша удивительная мама, Памела, его путеводная звезда, неизменная муза и жена на протяжении 62 лет.



Мы знаем, как глубоко он ценил это сообщество, и мы тоже чувствуем эту любовь.



Его устами можно сказать - Rock On! И мы так и сделаем!» http://www.electricprunes67.com/







