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GEORGE LYNCH замутил с рэпером



GEORGE LYNCH замутил с рэпером GUNPLAY — результаты доступны ниже.



«Я не могу передать словами, сколько удовольствия я получил от этого трека. На той неделе мы получили три разных проекта для работы, и два из них были, знаете ли, обычными рок-композициями, в которых я сделал несколько соло и, возможно, немного ритма, и это было прекрасно. Они вышли отличными. Затем я добрался до третьего трека, Gunplay, и я просто загорелся, улыбался от уха до уха и играл на всем, что попадалось мне под руку и на гитаре. Возможно, я перестарался, но знаете что? Я бы продолжал играть, если бы у нас не закончилось время в студии. Мне очень хотелось попасть на такой трек и посмотреть, что я могу с этим сделать, наложить на него свой стиль риффажа».







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