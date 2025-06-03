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*D.J. ASHBA: «Вряд ли я пойду в группу» 398
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*D.J. ASHBA: «Вряд ли я пойду в группу» 398
*Гитарист SEPULTURA ответил бывшему 121
*IHSAHN: «Насыщенность музыкального рынка мешает» 112
*METALLICA получила 20-ю платину за альбом 91 года и 8-ю за «... 88
*STEVE MILLER получит награду Лес Пола 81
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George Lynch

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3 июн 2025 : 		 GEORGE LYNCH замутил с рэпером

13 май 2025 : 		 GEORGE LYNCH: «У меня не будет постоянного состава»

28 янв 2025 : 		 RICHIE FAULKNER о GEORGE LYNCH

2 ноя 2024 : 		 GEORGE LYNCH: «Играть соло во времена гранжа было стыдно»

18 дек 2023 : 		 GEORGE LYNCH о списке лучших гитаристов: «Коротковат!»

29 окт 2023 : 		 GEORGE LYNCH о том, что не попал в Top250 лучших гитаристов

10 окт 2023 : 		 GEORGE LYNCH хвалит RICHIE FAULKNER'а

6 окт 2023 : 		 Эго убило классический состав DOKKEN? Отвечает GEORGE LYNCH

19 авг 2023 : 		 GEORGE LYNCH выпустил новый трек

4 авг 2023 : 		 GEORGE LYNCH выпускает новый альбом

29 июл 2023 : 		 GEORGE LYNCH и JEFF PILSON выпустят альбом летом

6 июн 2023 : 		 GEORGE LYNCH: «Сила в бабках!»

25 апр 2023 : 		 GEORGE LYNCH: «MICK BROWN не отвечает на наши звонки»

18 апр 2023 : 		 GEORGE LYNCH: «Я не пытаюсь идти в ногу с Yngwie Malmsteen'ом и Эдди Ван Халеном»

4 дек 2022 : 		 GEORGE LYNCH и JEFF PILSON выпустили рождественский трек

18 июл 2022 : 		 RAY WEST: «С GEORGE LYNCH не получилось»

12 июл 2022 : 		 Видео с выступления GEORGE LYNCH AND THE ELECTRIC FREEDOM

3 июл 2022 : 		 GEORGE LYNCH взял вокалиста SPREAD EAGLE

21 мар 2022 : 		 GEORGE LYNCH работает над новым альбомом

7 фев 2022 : 		 GEORGE LYNCH — о том, почему играет лишь три песни с DOKKEN

2 фев 2022 : 		 GEORGE LYNCH собрал состав ELECTRIC FREEDOM

10 янв 2022 : 		 GEORGE LYNCH и JEFF PILSON работают над продолжением

1 сен 2021 : 		 GEORGE LYNCH не считает участие во множестве проектов проблемой

13 авг 2021 : 		 GEORGE LYNCH отменил концерты

10 авг 2021 : 		 GEORGE LYNCH: «Вакцинный паспорт должен стать реальностью»

27 июл 2021 : 		 Видео с выступления GEORGE LYNCH
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GEORGE LYNCH замутил с рэпером



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GEORGE LYNCH замутил с рэпером GUNPLAY — результаты доступны ниже.

«Я не могу передать словами, сколько удовольствия я получил от этого трека. На той неделе мы получили три разных проекта для работы, и два из них были, знаете ли, обычными рок-композициями, в которых я сделал несколько соло и, возможно, немного ритма, и это было прекрасно. Они вышли отличными. Затем я добрался до третьего трека, Gunplay, и я просто загорелся, улыбался от уха до уха и играл на всем, что попадалось мне под руку и на гитаре. Возможно, я перестарался, но знаете что? Я бы продолжал играть, если бы у нас не закончилось время в студии. Мне очень хотелось попасть на такой трек и посмотреть, что я могу с этим сделать, наложить на него свой стиль риффажа».




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

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3 июн 2025
Вашингтон Ирвинг
До появления гневного комментария gravitgroove 3… 2… 

















просмотров: 136





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