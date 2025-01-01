сегодня



Вокалист ATREYU обсудил перемены в составе



BRANDON SALLER, бывший барабанщик ATREYU, который сейчас стал отвечать за микрофон, рассказал о переменах в составе:



«Я полагаю, что последние несколько лет стали для меня своего рода открытием, ведь быть в группе около 20 лет и сказать: «Ладно, мы собираемся изменить людей», стало меня было огромным — не буду говорить давлением, а, скорее, просто огромным внутренним усилием: "Ну, тогда я должен убедиться, что никому нечего сказать. И я должен пойти на это и быть готовым представить себя так, чтобы люди даже не поморщились".



Нельзя угодить всем. У каждого есть свое мнение, и это прекрасно. Но я знаю, что, выходя сейчас на концерт ATREYU, не только я, но и остальные участники группы, с той работой, которую мы проделали, и с той радостью и волнением, которые мы получаем сейчас от участия в этой группе, я знаю, что мы выходим на сцену каждый вечер, и нет никого в толпе, кто мог бы сказать: "Это отстой. Да пошли вы, ребята". Потому что... ну ладно, если и есть такие, то тогда ты просто мудак и все ненавидишь. Так что для меня это было огромным открытием, потому что впервые за всю мою карьеру это было не просто, типа, «О, будьте добры»; это было что-то вроде "Нет, нет. Будь молодцом для всех, кто от тебя этого не ждет". И это по-прежнему работа. Я все еще учусь каждый день.



Мы также были в студии, создавая новую музыку. И мы всегда пытаемся взобраться на вершину горы и увидеть еще более высокую гору. В этом вся наша жизнь на сегодняшний день... И во многом это коллективная работа. Все, что мы делаем, решается всеми нами — я к тому, что мы сами управляем своей группой в наши дни. Мы сами управляем собой, и мы принимаем все решения вместе, и мы придумываем все идеи вместе, и это очень большая единая сила».







+0 -0



просмотров: 83

