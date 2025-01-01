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*D.J. ASHBA: «Вряд ли я пойду в группу» 356
*CHRIS POLAND: «Dave мне изрядно навредил» 146
*Гитарист SEPULTURA ответил бывшему 121
*IHSAHN: «Насыщенность музыкального рынка мешает» 112
*METALLICA получила 20-ю платину за альбом 91 года и 8-ю за «... 88
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Sabaton

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Новый сингл SABATON в июне



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SABATON выпустили 33-минутный ролик, рассказывающий о том, как снималось видео на композицию "Hordes Of Khan". Премьера клипа намечена на шестое июня.

«Поклонники SABATON постоянно делятся темами, на которые они хотели бы услышать песни, и Чингисхан - один из самых легендарных завоевателей в истории - был частым запросом на протяжении многих лет. В то время он не совсем вписывался в рамки нашей эпохи Первой мировой войны, но как только мы решили сменить направление, мы вернулись к этой идее.

Прежде чем мы полностью соглашаемся с каким-либо предложением, мы должны почувствовать вдохновение от истории, лежащей в его основе. И вот тут-то и начинается исследование...

В поисках тем для нового альбома мы искали эпические истории, которые заслуживали столь же эпической музыки. Чингисхан сразу же показался нам идеальным вариантом. Его история отвечала всем требованиям и оказалась очень вдохновляющей. Он был мастером конной войны и объединил монгольские племена с помощью дипломатии и военной мощи. Этот человек создал самую большую империю, простиравшуюся далеко за пределы Монголии. Он соединил Восток и Запад через Шелковый путь и оставил неизгладимый след в мировой истории. Как мы могли не написать о Чингисхане? Так и родился «Hordes Of Khan»!

Музыку к «Hordes Of Khan» написал Joakim [Brodén, вокалист SABATON], а слова песни — Pär [Sundström, басист SABATON]. В ней прослеживается галопирующий ритм, вызывающий в памяти образы воинов, скачущих на лошадях. Энергия и движение песни идеально подходят для этой темы, передавая дух Чингисхана и его легендарных завоеваний.

Родившийся под именем Темуджин, сын Есугея, Чингисхан был блестящим стратегом и мастером конной войны. Он объединил свирепые независимые монгольские племена с помощью дипломатии и неумолимой военной мощи. Хан создал крупнейшую в истории империю, которая простиралась далеко за пределы степей Монголии, соединив Восток и Запад через Шелковый путь и оказав глубокое и неизгладимое влияние на мировую историю, культуру и торговлю. Он объединил цивилизации, способствуя развитию торговли и обмену знаниями».




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