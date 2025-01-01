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*D.J. ASHBA: «Вряд ли я пойду в группу» 420
*Гитарист SEPULTURA ответил бывшему 121
*IHSAHN: «Насыщенность музыкального рынка мешает» 112
*METALLICA получила 20-ю платину за альбом 91 года и 8-ю за «... 88
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*D.J. ASHBA: «Вряд ли я пойду в группу» 420
*Гитарист SEPULTURA ответил бывшему 121
*IHSAHN: «Насыщенность музыкального рынка мешает» 112
*METALLICA получила 20-ю платину за альбом 91 года и 8-ю за «... 88
*STEVE MILLER получит награду Лес Пола 81
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Katatonia

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3 июн 2025 : 		 Вокалист KATATONIA о переменах в составе

7 май 2025 : 		 Новая песня KATATONIA

22 апр 2025 : 		 Бывший гитарист KATATONIA: «Некоторые люди слишком быстро проецируют свои предположения на какую-то псевдореальность»

8 апр 2025 : 		 Новое видео KATATONIA

18 мар 2025 : 		 ANDERS NYSTRÖM подтвердил уход из KATATONIA

17 мар 2025 : 		 KATATONIA рассталась с гитаристом

17 июл 2024 : 		 Альбом KATATONIA выйдет на виниле

4 сен 2023 : 		 KATATONIA на виниле

29 янв 2023 : 		 Вскрытие KATATONIA

20 янв 2023 : 		 Новое видео KATATONIA

4 янв 2023 : 		 Новое видео KATATONIA

2 дек 2022 : 		 Новое видео KATATONIA

26 окт 2022 : 		 Новая песня KATATONIA

24 июн 2022 : 		 KATATONIA на Napalm Records

19 июл 2021 : 		 Новый релиз KATATONIA появится осенью

14 ноя 2020 : 		 Фрагмент нового релиза KATATONIA

23 окт 2020 : 		 Фрагмент нового релиза KATATONIA

16 сен 2020 : 		 Новый релиз KATATONIA выйдет осенью

26 апр 2020 : 		 Новое видео KATATONIA

23 апр 2020 : 		 Новая песня KATATONIA

20 мар 2020 : 		 Новое видео KATATONIA

31 янв 2020 : 		 Новый альбом KATATONIA выйдет весной

23 дек 2019 : 		 KATATONIA отправились в студию?

8 окт 2019 : 		 Демо KATATONIA выйдет на виниле

26 июн 2019 : 		 Участники KATATONIA рассказали об окончании перерыва и о текущем туре

21 фев 2019 : 		 KATATONIA отметит юбилей 'Night Is The New Day'
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|||| 3 июн 2025

Вокалист KATATONIA о переменах в составе



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JONAS RENKSE в интервью Metal Global обсудил уход Anders'a Nyström'a:

«Мы уже давно это предвидели, и для нас это не стало сюрпризом. К сожалению, подобные вещи случаются. Изменения происходят со всеми в какой-то момент. Как уж есть. Но я обычно радуюсь, что у нас было столько времени, чтобы создать все эти воспоминания, связанные с группой и тем, чего мы достигли. Мы провели вместе более 30 лет, чтобы всё это сделать, что, пожалуй, дольше, чем большинство браков. Поэтому я стараюсь смотреть на это под другим углом и видеть в этом что-то положительное. А по поводу всего остального — я просто хочу продолжать заниматься музыкой. Это моя мотивация, и я всё ещё испытываю страсть к этому. Я посвятил этому много времени в своей жизни, и я нахожусь на том этапе, на котором мне действительно нравится находиться, поэтому я просто хочу продолжать».

Намекая на некоторые закулисные проблемы, которые, возможно, повлияли на уход Nyström'a из KATATONIA, он добавил:

«Люди, вероятно, не понимают или не способны понять, что значит быть в группе, потому что это большой объём работы. Если кто-то идёт на концерт и видит выступление группы, и подобное бывает и со мной, потому что я до сих пор, когда смотрю на выступления других групп, я думаю про себя: "У них замечательная жизнь. Они просто выходят на сцену, дают концерт, и всё. А потом их ждёт бутылка шампанского". Но так бывает не всегда. Подобное случается редко. Мы занимаемся этим, потому что любим, но это определённо нелегко».




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