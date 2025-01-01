3 июн 2025



Вокалист KATATONIA о переменах в составе



JONAS RENKSE в интервью Metal Global обсудил уход Anders'a Nyström'a:



«Мы уже давно это предвидели, и для нас это не стало сюрпризом. К сожалению, подобные вещи случаются. Изменения происходят со всеми в какой-то момент. Как уж есть. Но я обычно радуюсь, что у нас было столько времени, чтобы создать все эти воспоминания, связанные с группой и тем, чего мы достигли. Мы провели вместе более 30 лет, чтобы всё это сделать, что, пожалуй, дольше, чем большинство браков. Поэтому я стараюсь смотреть на это под другим углом и видеть в этом что-то положительное. А по поводу всего остального — я просто хочу продолжать заниматься музыкой. Это моя мотивация, и я всё ещё испытываю страсть к этому. Я посвятил этому много времени в своей жизни, и я нахожусь на том этапе, на котором мне действительно нравится находиться, поэтому я просто хочу продолжать».



Намекая на некоторые закулисные проблемы, которые, возможно, повлияли на уход Nyström'a из KATATONIA, он добавил:



«Люди, вероятно, не понимают или не способны понять, что значит быть в группе, потому что это большой объём работы. Если кто-то идёт на концерт и видит выступление группы, и подобное бывает и со мной, потому что я до сих пор, когда смотрю на выступления других групп, я думаю про себя: "У них замечательная жизнь. Они просто выходят на сцену, дают концерт, и всё. А потом их ждёт бутылка шампанского". Но так бывает не всегда. Подобное случается редко. Мы занимаемся этим, потому что любим, но это определённо нелегко».







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