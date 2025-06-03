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Kiss

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YNGWIE MALMSTEEN мог оказаться в KISS



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В рамках интервью YNGWIE MALMSTEEN с Guitar Player у него спросили, какие он получал предложения от известных музыкантов и групп на протяжении своей карьеры, на что он ответил:

«Ну, это зависит от того, что вы имеете в виду. Когда я только приехал в Штаты, мне предложили присоединиться к UFO. И в тот же день, когда я предложил участвовать в UFO, что было серьезным шагом по сравнению с [моей тогдашней группой] STEELER, я предполагаю, что со мной связались те, кто стал ALCATRAZZ. Она еще не называлась ALCATRAZZ. У них не было ни песен, ничего. Все песни написал я. И я выбрал эту модель, потому что хотел писать песни, а не просто... Как бы мне ни нравились UFO, я не хотел влезать в чужие дела.

Мне предложили присоединиться к группе Dave [Lee] Roth. Случилось так, что он уходил или уже ушел из VAN HALEN, а я проводил большой американский тур [с] AC/DC. А сразу после этого я отправился в собственное турне по Америке с группой под названием TALAS, которая была группой Billy Sheehan. И Dave постоянно приходил на концерты. Кроме того, мы тусовались в Troubadour и все такое, в те дни, когда мы были на вечеринках. И это было бы здорово, но я думаю, что... Я имею в виду, что он явно попросил об этом Billy Sheehan, и Billy согласился. То есть, это не было официально оформлено на бумаге или что-то в этом роде, но было совершенно очевидно, о чем он думает. А я в это время думал: "О, нет. У меня все отлично".

В самом начале мне предложили присоединиться к KISS, но это было очень скоротечно, потому что они позвонили мне, когда я еще был в Швеции в 1982 году, потому что [моя] запись уже циркулировала... Мой рост — шесть футов и три дюйма. Но я этого не знал, потому что знаком с метрической системой мер и весов. Я сказал: «Я не знаю. Мой рост 192 [сантиметра]». Они не знали, что это значит, а я не знал, что значит «шесть футов»».




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3 июн 2025
Вашингтон Ирвинг
… но оказался в ASS 

















просмотров: 180





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