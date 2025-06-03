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*D.J. ASHBA: «Вряд ли я пойду в группу» 398
*Гитарист SEPULTURA ответил бывшему 121
*IHSAHN: «Насыщенность музыкального рынка мешает» 112
*METALLICA получила 20-ю платину за альбом 91 года и 8-ю за «... 88
*STEVE MILLER получит награду Лес Пола 81
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Xandria

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Новое видео XANDRIA



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Live The Tale, новое видео XANDRIA, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из EP “Universal Tales”




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3 июн 2025
Gustaff
От такой неожиданной соблазнительной мимики я в обморок упал уже между 33 и 37 секундами. 

















просмотров: 271





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