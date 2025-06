сегодня



Новое видео CROWNE



"Waiting For You", новое видео CROWNE, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят нового альбома "Wonderland", релиз которого намечен на 22 августа:



1. Wonderland

2. Waiting For You

3. Eye Of The Oracle

4. Heaven Tonight

5. Warlords Of The North

6. Timing Is Right

7. Goodbye

8. Love Thy Enemy

9. Legacy

10. Hearts Collide

11. The Fall







