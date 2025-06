сегодня



Новое видео DROPKICK MURPHYS



"Who'll Stand With Us?", новое видео DROPKICK MURPHYS, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома For The People, релиз которого в цифровом варианте намечен на четвертое июля. На CD и виниле альбом выйдет десятого октября с бонус-треками:



1. Who’ll Stand With Us?

2. Longshot (feat. The Scratch)

3. The Big Man

4. Chesterfields And Aftershave

5. Bury The Bones (feat. The Mary Wallopers)

6. Kids Games

7. Sooner Kill ‘Em First

8. Fiending For The Lies

9. Streetlights

10. School Days Over (feat. Billy Bragg)

11. The Vultures Circle High (feat. Al Barr)

12. One Last Goodbye “Tribute To Shane” (feat. The Scratch)







