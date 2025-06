Видео с текстом от EPICA

сегодня



Aspiral, официальное видео с текстом от группы EPICA, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Aspiral", выпущенного 11 апреля на Nuclear Blast Records:



01. Cross The Divide

02. Arcana

03. Darkness Dies In Light - A New Age Dawns Part VII

04. Obsidian Heart

05. Fight to Survive - The Overview Effect

06. Metanoia - A New Age Dawns Part VIII

07. T.I.M.E.

08. Apparition

09. Eye Of The Storm

10. The Grand Saga Of Existence - A New Age Dawns Part IX

11. Aspiral







