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*D.J. ASHBA: «Вряд ли я пойду в группу» 398
*Гитарист SEPULTURA ответил бывшему 121
*IHSAHN: «Насыщенность музыкального рынка мешает» 112
*METALLICA получила 20-ю платину за альбом 91 года и 8-ю за «... 88
*STEVE MILLER получит награду Лес Пола 81
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Epica

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Видео с текстом от EPICA



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Aspiral, официальное видео с текстом от группы EPICA, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Aspiral", выпущенного 11 апреля на Nuclear Blast Records:

01. Cross The Divide
02. Arcana
03. Darkness Dies In Light - A New Age Dawns Part VII
04. Obsidian Heart
05. Fight to Survive - The Overview Effect
06. Metanoia - A New Age Dawns Part VIII
07. T.I.M.E.
08. Apparition
09. Eye Of The Storm
10. The Grand Saga Of Existence - A New Age Dawns Part IX
11. Aspiral




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