IN FLAMES выступили с новым барабанщиком



Видео с первого для нового барабанщика IN FLAMES Jon'a Rice выступления, состоявшегося второго июня в Noblessneri Valukoda, Tallinn, Estonia, доступно ниже:



Pinball Map

The Great Deceiver

Deliver Us

In the Dark

Voices

Coerced Coexistence

Only for the Weak

Cloud Connected

Trigger

Meet Your Maker

The Quiet Place

State of Slow Decay

Alias

The Mirror's Truth

I Am Above

Take This Life

My Sweet Shadow











