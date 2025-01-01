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*D.J. ASHBA: «Вряд ли я пойду в группу» 526
*Гитарист SEPULTURA ответил бывшему 121
*IHSAHN: «Насыщенность музыкального рынка мешает» 112
*METALLICA получила 20-ю платину за альбом 91 года и 8-ю за «... 88
*STEVE MILLER получит награду Лес Пола 81
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*D.J. ASHBA: «Вряд ли я пойду в группу» 526
*Гитарист SEPULTURA ответил бывшему 121
*IHSAHN: «Насыщенность музыкального рынка мешает» 112
*METALLICA получила 20-ю платину за альбом 91 года и 8-ю за «... 88
*STEVE MILLER получит награду Лес Пола 81
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In Flames

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4 июн 2025 : 		 IN FLAMES выступили с новым барабанщиком

30 май 2025 : 		 IN FLAMES нашли барабанщика

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2 дек 2024 : 		 Концертное видео IN FLAMES

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5 май 2024 : 		 Юбилейные винилы IN FLAMES выйдут летом

21 апр 2024 : 		 Гитарист IN FLAMES исполняет RATT, KING DIAMOND, YNGWIE MALMSTEEN

26 фев 2024 : 		 Вокалист IN FLAMES: «Сейчас мы звучим вживую лучше, чем когда бы то ни было»

24 фев 2024 : 		 Видео с текстом от IN FLAMES

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29 авг 2023 : 		 Вокалист IN FLAMES: «Басиста нашли в Тиндере»

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23 авг 2023 : 		 Документальный фильм от IN FLAMES

24 июл 2023 : 		 Бывший гитарист IN FLAMES о причине своего ухода: «Мы двигались в двух совершенно разных направлениях»

8 июл 2023 : 		 Вокалист IN FLAMES выбрал ALICE IN CHAINS

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23 июн 2023 : 		 Вокалист IN FLAMES: «Пенсия? Какая пенсия?!»

17 июн 2023 : 		 Фронтмен IN FLAMES: «Я благодарен фанатам»

8 июн 2023 : 		 IN FLAMES поменяли басиста

9 май 2023 : 		 Вокалист IN FLAMES недоволен ростом поборов на площадках

4 апр 2023 : 		 Видео полного выступления IN FLAMES

24 фев 2023 : 		 Успехи в чартах IN FLAMES
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IN FLAMES выступили с новым барабанщиком



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Видео с первого для нового барабанщика IN FLAMES Jon'a Rice выступления, состоявшегося второго июня в Noblessneri Valukoda, Tallinn, Estonia, доступно ниже:

Pinball Map
The Great Deceiver
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I Am Above
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