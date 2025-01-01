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BRUCE DICKINSON о прослушивании в IRON MAIDEN



BRUCE DICKINSON в недавнем интервью рассказал, что когда он проходил прослушивание в IRON MAIDEN в 1981 году, его первой мыслью было: «Это будет сложно». Он заметил, что когда пришёл на прослушивание, настроение в группе было ужасным, и мрачность рассеялась только тогда, когда они начали играть классику рока:



«Пол хотел, чтобы это был скорее блюз, а я хотел больше металла».



Между Samson и Iron Maiden также возникла напряжённость после того, как барабанщик Клайв Берр покинул первых и присоединился к последним в 1979 году.



«Остальные ребята из Samson в то время относились к Iron Maiden несколько настороженно, потому что к ним присоединился Клайв. Я думаю, они ревновали. А я подумал: "Похоже, у них всё хорошо!"»



В какой-то момент звукозаписывающая компания Samson предложила Bruce'y записать сольный альбом.



«Я сказал им, что это немного преждевременно. Нужно выпускать сольный альбом только тогда, когда люди уже, чёрт возьми, слышали о тебе! Я сказал: "Мне нравится быть в группе. Мне нравится это ощущение"».



Bruce с завистью наблюдал за взлётом карьеры Iron Maiden.



«Мы видели, как они развиваются. Это не вызывало сомнений!



Iron Maiden устроили 50-дневный хедлайн-тур по Европе, и Samson должны были играть у них на разогреве. Но в последний момент всё сорвалось — у нашей звукозаписывающей компании закончились деньги, и мы не смогли оплатить тур.



У двух групп были разные траектории. Мы приехали на своём фургоне, а у Iron Maiden были припаркованы две фуры с полуприцепами. Я подумал: "Вижу, к чему всё идёт!"»



Однако к лету 1981 года у Iron Maiden возникли проблемы с их вокалистом Полом Ди'Анно.



«Они были недовольны. Трещины начали давать о себе знать, и люди стали говорить об этом».

Басист и лидер Iron Maiden Steve Harris решил, что Ди'Анно должен уйти, и понял, что Dickinson — идеальная замена.



Harris и Rod Smallwood встретились с Dickinson за кулисами фестиваля в Рединге после выступления Samson.



«Они приняли решение, что это произойдёт, и позвали меня в Рединг».



Вскоре после этого Bruce'a вызвали в секретное место в Лондоне на прослушивание в Iron Maiden.



«Это было странно. Они репетировали со мной в Хакни, и все пробирались туда тайком — как будто всем в Хакни было наплевать!



Я пришёл, а Steve'a там не было, он ещё не приехал, но все остальные присутствовали. Я огляделся, и все были... недовольны.



Все были подавлены. Я подумал, что будет сложно.



Но затем мы начали играть песни, которые знали, и оказалось, что мы все знаем половину всех чёртовых рок-песен на планете.



Мы попробовали немного AC/DC, немного Deep Purple — "Woman From Tokyo", затем "Black Night", и так далее. И вдруг мы все заулыбались и засмеялись.



А потом появился Steve. Мы сказали: "Давайте поработаем с песнями Iron Maiden!" И больше не оглядывались назад». http://www.screamforme.com





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