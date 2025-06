сегодня



Новая песня HEXELLA



"Where The Scythe Falls", новая песня HEXELLA, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома 'The Ancient Gaping Mouth':



1. Malefic Warpath

2. Leviathan Calls

3. Ophitic Revelation

4. Into 218

5. No Return

6. Black Earth

7. Obsidian Nigh

8. Storms of Uncreation

9. Voices of Vorsa

10. Nocturnal Fury

11. Where the Scythe Falls







+0 -0



просмотров: 78