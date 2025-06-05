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*D.J. ASHBA: «Вряд ли я пойду в группу» 565
*Гитарист SEPULTURA ответил бывшему 121
*Новое видео BATTLE BEAST 116
*IHSAHN: «Насыщенность музыкального рынка мешает» 112
*METALLICA получила 20-ю платину за альбом 91 года и 8-ю за «... 88
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Opeth

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Новое видео OPETH



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OPETH опубликовали видео исполнения композиции "§1", которая вошла в последнюю студийную работу "The Last Will And Testament".




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КомментарииСкрыть/показать 2 )

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5 июн 2025
T
Termofucker
Круто,прогрессив с фишкой,а не дрочево на инструментах
5 июн 2025
gravitgroove
Termofucker, хорошая шутка ;)). 

















просмотров: 277





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