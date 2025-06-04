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*D.J. ASHBA: «Вряд ли я пойду в группу» 537
*Гитарист SEPULTURA ответил бывшему 121
*IHSAHN: «Насыщенность музыкального рынка мешает» 112
*METALLICA получила 20-ю платину за альбом 91 года и 8-ю за «... 88
*STEVE MILLER получит награду Лес Пола 81
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Battle Beast

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Новое видео BATTLE BEAST



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"Steelbound", новое видео группы BATTLE BEAST, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Steelbound", выходящего в октябре на Nuclear Blast:




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

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4 июн 2025
olly71
не ну здесь уж перебор с диско .. и либо я заболел либо действительно в нескольких местах я слышу куски музыки Максима Дунаевского из прекрасного нашего фильма Карнавал. 

















просмотров: 42





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