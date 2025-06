сегодня



DREAM THEATER исполнили The Enemy Inside



Видео с выступления DREAM THEATER, состоявшегося третьего июня в Турку в рамках "40th Anniversary European Tour", доступно для просмотра ниже.



Перед стартом тура Mike Portnoy написал: «Наш европейский тур летом 2025 года будет состоять из множества фестивальных дат и особенных хэдлайнерских шоу «Evening With» в невероятно красивых и уникальных местах! (Я лично очень хочу сыграть в легендарном месте в Помпеях, где PINK FLOYD снимали свой фильм более 50 лет назад... а также выступить 2 вечера с разными сетлистами в великолепном амфитеатре в Пловдиве). Места, где мы еще не выступали (Греция, Турция, Румыния, Болгария и т.д.), получат вариации шоу DT40... места, куда мы вернемся после последнего тура по ЕС (Италия, Германия, Финляндия, Польша и т.д.), получат новый сетлист... а фестивали будут иметь свои собственные вариации, основанные на времени сетов... И еще раз подчеркнем, что официальный тур «Parasomnia Tour» начнется в США в сентябре и продолжится по всему миру до 2026 года...»



Сет-лист:



01. Night Terror

02. Act I: Scene Two: II. Strange Déjà Vu

03. Act I: Scene Three: I. Through My Words (first time since 2020)

04. Act I: Scene Three: II. Fatal Tragedy (first time since 2020)

05. Panic Attack

06. The Enemy Inside (first time with Portnoy; first time since 2014)

07. Midnight Messiah

08. A Rite Of Passage

09. Hollow Years ('96 demo version)

10. The Dark Eternal Night

11. Peruvian Skies (first time since 2019; with 'Wish You Were Here' and 'Wherever I May Roam' excerpts)

12. Take The Time (abridged version; first time since 2017)



Encore:



13. As I Am

14. Pull Me Under











