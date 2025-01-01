Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*D.J. ASHBA: «Вряд ли я пойду в группу» 549
*Гитарист SEPULTURA ответил бывшему 121
*IHSAHN: «Насыщенность музыкального рынка мешает» 112
*METALLICA получила 20-ю платину за альбом 91 года и 8-ю за «... 88
*STEVE MILLER получит награду Лес Пола 81
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*D.J. ASHBA: «Вряд ли я пойду в группу» 549
*Гитарист SEPULTURA ответил бывшему 121
*IHSAHN: «Насыщенность музыкального рынка мешает» 112
*METALLICA получила 20-ю платину за альбом 91 года и 8-ю за «... 88
*STEVE MILLER получит награду Лес Пола 81
[= ||| все новости группы



*

Dream Theater

*



4 июн 2025 : 		 DREAM THEATER исполнили The Enemy Inside

22 май 2025 : 		 DREAM THEATER целиком сыграют новый альбом

6 май 2025 : 		 Гитарист DREAM THEATER о том, как уход барабанщика повлиял на группу: «Это стало для нас шоком»

4 май 2025 : 		 DREAM THEATER готовят новый бокс-сет

26 апр 2025 : 		 Барабанщик DREAM THEATER: «Некоторые недооценивают важность металлической составляющей группы»

18 апр 2025 : 		 Барабанщик DREAM THEATER: «Знаю, что ранил коллег по группе, когда ушёл»

1 апр 2025 : 		 Видео полного выступления DREAM THEATER

24 мар 2025 : 		 DREAM THEATER впервые сыграли "The Best Of Times"

20 мар 2025 : 		 Гитарист DREAM THEATER: «Я мог бы жить в студии»

19 мар 2025 : 		 Басист Тейлор Свифт исполняет DREAM THEATER

11 мар 2025 : 		 Клавишник DREAM THEATER: «Mike привнес новую энергию»

5 мар 2025 : 		 MIKE PORTNOY считает, что стал лучше как командный игрок после возвращения в DREAM THEATER

27 фев 2025 : 		 Барабанщик DREAM THEATER о физической боли от игры на барабанах

24 фев 2025 : 		 Вокалист DREAM THEATER: «У прогрессивной группы есть свобода двигаться куда угодно»

23 фев 2025 : 		 Барабанщик DREAM THEATER объяснил, почему не продюсировал новый альбом

18 фев 2025 : 		 Барабанщик DREAM THEATER о бывшем

12 фев 2025 : 		 Басист DREAM THEATER: «Возвращение Mike в группу стало для нас настоящим событием»

11 фев 2025 : 		 DREAM THEATER открыли тур по США

10 фев 2025 : 		 Вокалист DREAM THEATER о бывшем барабанщике

7 фев 2025 : 		 Новый альбом DREAM THEATER доступен для прослушивания

6 фев 2025 : 		 Вскрытие DREAM THEATER

3 фев 2025 : 		 Фронтмен DREAM THEATER о воссоединении с Mike'ом: «Всё прошло очень гладко»

1 фев 2025 : 		 MIKE PORTNOY рад возвращению в DREAM THEATER

22 янв 2025 : 		 Новое видео DREAM THEATER

18 янв 2025 : 		 Гитарист DREAM THEATER о первом сингле с нового альбома

26 дек 2024 : 		 DREAM THEATER исполнили рождественский трек
Показать далее
| - |

|||| сегодня

DREAM THEATER исполнили The Enemy Inside



zoom
Видео с выступления DREAM THEATER, состоявшегося третьего июня в Турку в рамках "40th Anniversary European Tour", доступно для просмотра ниже.

Перед стартом тура Mike Portnoy написал: «Наш европейский тур летом 2025 года будет состоять из множества фестивальных дат и особенных хэдлайнерских шоу «Evening With» в невероятно красивых и уникальных местах! (Я лично очень хочу сыграть в легендарном месте в Помпеях, где PINK FLOYD снимали свой фильм более 50 лет назад... а также выступить 2 вечера с разными сетлистами в великолепном амфитеатре в Пловдиве). Места, где мы еще не выступали (Греция, Турция, Румыния, Болгария и т.д.), получат вариации шоу DT40... места, куда мы вернемся после последнего тура по ЕС (Италия, Германия, Финляндия, Польша и т.д.), получат новый сетлист... а фестивали будут иметь свои собственные вариации, основанные на времени сетов... И еще раз подчеркнем, что официальный тур «Parasomnia Tour» начнется в США в сентябре и продолжится по всему миру до 2026 года...»

Сет-лист:

01. Night Terror
02. Act I: Scene Two: II. Strange Déjà Vu
03. Act I: Scene Three: I. Through My Words (first time since 2020)
04. Act I: Scene Three: II. Fatal Tragedy (first time since 2020)
05. Panic Attack
06. The Enemy Inside (first time with Portnoy; first time since 2014)
07. Midnight Messiah
08. A Rite Of Passage
09. Hollow Years ('96 demo version)
10. The Dark Eternal Night
11. Peruvian Skies (first time since 2019; with 'Wish You Were Here' and 'Wherever I May Roam' excerpts)
12. Take The Time (abridged version; first time since 2017)

Encore:

13. As I Am
14. Pull Me Under






Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет


















просмотров: 132





|||
=]




[=

 

 

=]











                                                                         





/\\Вверх













Рейтинг@Mail.ru




 


 










 1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом