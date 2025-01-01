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*D.J. ASHBA: «Вряд ли я пойду в группу» 565
*Гитарист SEPULTURA ответил бывшему 121
*Новое видео BATTLE BEAST 116
*IHSAHN: «Насыщенность музыкального рынка мешает» 112
*METALLICA получила 20-ю платину за альбом 91 года и 8-ю за «... 88
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Heart

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5 июн 2025 : 		 HEART обнесли в Атлантик-Сити

2 июн 2025 : 		 Видео полного выступления HEART

28 май 2025 : 		 Гитаристка HEART о первом альбоме на Capitol

2 апр 2025 : 		 Готовится юбилейный винил HEART

24 мар 2025 : 		 Байопик HEART в работе

22 мар 2025 : 		 Гитаристка HEART о безвременно ушедших звездах

8 мар 2025 : 		 Вокалистка HEART о выступлении в коляске

3 мар 2025 : 		 HEART открыли тур

2 мар 2025 : 		 NANCY WILSON о долголетии HEART

3 июл 2024 : 		 HEART переносят тур

21 май 2024 : 		 GABBI GUNN исполнила HEART

19 май 2024 : 		 Видео полного выступления HEART

14 май 2024 : 		 Видео с выступления HEART

25 апр 2024 : 		 KELLY CLARKSON спелась с HEART

23 апр 2024 : 		 HEART думают о новом альбоме

22 апр 2024 : 		 HEART открыли тур

15 апр 2024 : 		 Участницы HEART: «Музыкальная индустрия сильно изменилась»

9 апр 2024 : 		 HEART и JIMMY FALLON исполнили хит BONNIE TYLER

17 янв 2024 : 		 Видео полного выступления HEART

4 янв 2024 : 		 HEART на Зимней Классике

30 дек 2023 : 		 Видео с выступления HEART

29 ноя 2023 : 		 ANN WILSON обещает крутые концерты HEART

30 окт 2023 : 		 ANN WILSON: «У поклонников HEART есть повод для оптимизма»

25 окт 2023 : 		 Новогодний концерт HEART

15 окт 2023 : 		 Фильм о HEART все еще в силе

3 июл 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления ANN WILSON
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HEART обнесли в Атлантик-Сити



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Группа HEART перед подготовкой к концерту 30 мая в Hard Rock Hotel & Casino, Atlantic City обнаружила, что два инструмента Nancy Wilson и Paul Moak пропали: единственный в своем роде Telecaster с фиолетовым блеском и расписанной вручную изголовьем, сделанный на заказ для Wilson, и винтажную мандолину Gibson EM-50 1966 года, на которой Moak играет уже более 25 лет.

«За любую информацию, которая поможет их вернуть, назначено вознаграждение. Всех, кто знает о краже или местонахождении инструментов, просим сообщить об этом. Любую информацию просят направлять тур-менеджеру HEART Тони Муну».

Nancy: «Эти инструменты — больше, чем просто инструменты нашего ремесла, они - продолжение наших музыкальных душ. Tele был создан специально для меня, а мандолина была с Paul'ом на протяжении десятилетий. У нас разбито сердце, и мы просим вернуть их в целости и сохранности — без лишних вопросов. Их ценность для нас неизмерима»






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