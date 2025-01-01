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HEART обнесли в Атлантик-Сити



Группа HEART перед подготовкой к концерту 30 мая в Hard Rock Hotel & Casino, Atlantic City обнаружила, что два инструмента Nancy Wilson и Paul Moak пропали: единственный в своем роде Telecaster с фиолетовым блеском и расписанной вручную изголовьем, сделанный на заказ для Wilson, и винтажную мандолину Gibson EM-50 1966 года, на которой Moak играет уже более 25 лет.



«За любую информацию, которая поможет их вернуть, назначено вознаграждение. Всех, кто знает о краже или местонахождении инструментов, просим сообщить об этом. Любую информацию просят направлять тур-менеджеру HEART Тони Муну».



Nancy: «Эти инструменты — больше, чем просто инструменты нашего ремесла, они - продолжение наших музыкальных душ. Tele был создан специально для меня, а мандолина была с Paul'ом на протяжении десятилетий. У нас разбито сердце, и мы просим вернуть их в целости и сохранности — без лишних вопросов. Их ценность для нас неизмерима»











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