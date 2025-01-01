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SHARE ROSS: «Для меня настал момент покинуть VIXEN»



SHARE ROSS в недавнем интервью коснулась темы ухода из VIXEN в феврале 22 года:



«Я сразу выделила несколько моментов, а именно: даты перелетов. Когда VIXEN выезжают на концерты, мы не едем в гастрольном автобусе или еще как-то. Ты просто живешь в аэропортах и отелях. И мне это очень, очень надоело. Не хочу показаться неблагодарной, но это очень, очень, очень сильно сказывалось на моем здоровье. Так что это была одна из главных составляющих «пирога»: "О, Боже. Это реально начинает оказывать свое влияние". Так что это меня уже порядком достало. А потом, по экономическим причинам, мне пришлось отойти от дел и сосредоточиться на том, чтобы зарабатывать, если не сказать больше, на взрослую жизнь. Мне нужно было зарабатывать серьезные деньги. Типа: "Ладно, мне не 25. Я не могу жить на это. Мне нужно зарабатывать настоящие деньги". Так что это тоже было частью моего решения. И у меня всегда была другая работа. Музыка оплачивала мне, может быть, пять лет моей взрослой жизни, а все остальное время — это работа, работа, работа, работа, работа, работа, работа, работа, работа, работа, работа. Вот почему все говорят: «О, ты столько всего сделала». А на самом деле «Ты даже не представляешь». А что касается написания песен, то я тоже об этом думаю. Мы не были согласны с тем, как двигаться дальше. И когда я соединила все эти части воедино, мне просто захотелось отойти от дел. Но я желаю им всего самого-самого лучшего. И я знаю, что у них теперь новая певица Rosa [Laricchiuta], и я считаю, что она феноменальна и прекрасно себя проявляет. И нет никаких странных чувств, ничего такого. Это было сделано ради моего рассудка и здоровья. Мне правда нужно было что-то менять. И мы с Roxy какое-то время все это обсуждали. Ее это нисколько не удивило. Когда ты знаешь кого-то столько лет, ты понимаешь, что кто-то не в порядке — цилиндр не работает в отделе счастья. Так что возникло ощущение: «Ладно, мне нужно просто отойти от дел». И кое-что произошло в промежутке между моим уходом из VIXEN и... ну, когда VIXEN распались в 91-м, 92-м, как бы то ни было, я сразу же начала играть с другими людьми, а затем организовала свою собственную группу. И у меня была своя группа, начиная с 93-го года. Я никогда не прекращала. Группа за группой, группа за группой, группа за группой. Некоторые люди — не многие, но некоторые — знали о BUBBLE, но было еще две или три группы и до этого. Так что я просто задумала вернуться к прошлому. Я только хочу выразить себя. Я не хочу, чтобы была куча людей, типа: «О, мы не хотим делать эту песню». Я бы сказала: "Ладно, хорошо. Я сделаю её". Поэтому я просто хотела вернуться к тому, что делаю я. Я всегда занималась музыкой и никогда не собираюсь останавливаться».



На вопрос о том, было ли «эмоционально тяжело» покидать VIXEN, Share сказала:



«Хороший вопрос. Это определенно было эмоциональное решение. Я была просто в шоке, типа "О, Боже мой. Что я делаю? И я люблю этих девочек. И VIXEN всегда будет частью меня". И кто знает? Возможно, завтра я вернусь к ним. Не знаю. Я определенно верю в то, что ты не знаешь, что ждет тебя в будущем; никто из нас не знает. Так что это было очень эмоционально. И могу сказать, что я разговаривала с мужем. Я долго беседовала с Roxy, и мне просто пришлось разобраться со своими эмоциями по этому поводу. И еще я решила сделать то, что нужно — это звучит очень глупо, но я решила сделать то, что нужно для поклонников. Я чувствовала, что не хочу быть на сцене, поэтому мне не стоит выходить на нее. Мне казалось, что я их обманываю. Это было такое странное чувство. Может быть, слишком много размышлений и эмоций — я не знаю, — но не стоит говорить, что на последнем концерте, когда мы заговорили о Julia и все такое, в тот вечер я так надралась, так накачалась. Я, кстати, больше не пью, но в тот вечер я напилась до чертиков. Боже мой. Это было ужасно. И я думаю, что это был своеобразный выход всех этих странных чувств, этих противоречивых эмоций. Но я не буду врать — после этого было какое-то чувство облегчения. Типа: "Я все правильно сделала. Это был правильный поступок". Иногда в жизни все идет своим чередом. Я люблю их и желаю им всего самого-самого лучшего. И это не значит, что я испытываю негативные чувства или что-то в этом роде. Просто иногда вы меняетесь, и вам нужно двигаться дальше».







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