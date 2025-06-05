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LOU GRAMM не против и продолжить с FOREIGNER



LOU GRAMM в новом интервью ответил на вопрос о том, какие эмоции испытывал от выхода на сцену и исполнения четырех песен с FOREIGNER в рамках тура по Южной Америке:



«О, это очень весело. Я реально по полной наслаждаюсь процессом. И я делаю это из уважения к Mick'y, который тоже был бы на сцене, будь у него все в порядке. Но так уж получается, что я сейчас несу флаг FOREIGNER».



На вопрос о том, не хотел бы он делать так в ходе каждого концерта, он ответил:



«Ну, я вообще-то могу. Уверен, мы в какой-то момент поговорим на этот счет. И перспективы хорошие. Я не хочу интенсивно ездить все лето, но я уже говорил с менеджерами и они открыты к тому, чтобы я появлялся время от времени на разных площадках».







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