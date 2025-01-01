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Гитарист DIAMOND HEAD: «Я кайфую в SAXON»



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Brian Tatler в ходе недавнего интервью ответил на вопрос о том, планируют ли DIAMOND HEAD какую-то активность помимо релиза "Live And Electric":

«На данный момент главным приоритетом является концертный альбом. Он выходит 11 июля на Silver Lining. А что будет после этого, кто знает? У нас нет планов записывать новый альбом. И в расписании нет никаких дат. Я просто подумал, что после того, как я присоединился к SAXON — а я присоединился в марте 2023 года — будет сложно организовать концерты DIAMOND HEAD, потому что SAXON настолько заняты, что обе группы могут выступать в одно и то же время. Потому что, как вы знаете, концерты бронируются за шесть месяцев, за девять месяцев, и я не хотел оказаться в ситуации, когда я скажу: "Я должен сыграть концерт с SAXON, поэтому нам придётся отменить концерт DIAMOND HEAD и разочаровать людей" и так далее. Поэтому я сказал: "Давайте просто устроим перерыв". И менеджмент посоветовал нам то же самое: "Сделайте перерыв. Посмотрим, как будут развиваться события через год или два". А там посмотрим. Я доволен сложившейся ситуацией. Мне очень нравится играть в SAXON. Мы уже дали много концертов. Впереди ещё много выступлений, и мы работаем над следующим альбомом. Так что у меня много дел, и у меня есть почти всё, что мне нужно для удовлетворения моих потребностей. Поэтому я не жажду снова играть в DIAMOND HEAD. Мне кажется, что я играю в DIAMOND HEAD с 16 лет, и это был долгий путь. Но я рад тому, что есть сейчас. Мне нравятся вызовы и перемены. И играть с разными людьми тоже весело».

На вопрос, поддерживает ли он ещё контакты с оригинальным вокалистом DIAMOND HEAD Sean Harris, Brian ответил:

«Нет, не особо. Он занимается своими делами, а я своими. Так и есть. Просто так сложилось. Мы все живём по соседству. Четверо оригинальных участников живут примерно в полутора милях друг от друга, но мы редко видимся. Я, Colin [Kimberley, bass] и Duncan [Scott, drums] иногда ходим в ресторан, где подают карри, и так продолжается уже, наверное, лет 10. Но я не видел Sean'a уже довольно давно, несколько лет. Как я уже сказал, мы вращаемся в разных кругах и просто потеряли связь друг с другом».

На вопрос, получал ли он какое-нибудь интересное предложение о воссоединении оригинального состава DIAMOND HEAD для выступления на одном или двух фестивалях, Brian ответил:

«Нет, не получал. Были странные предложения, но ничего серьёзного — никаких крупных предложений... Может быть, пара человек хотела бы, чтобы это произошло, но это не имеет большого значения. Я не думаю, что это изменило бы мир. Lars Ulrich был ближе всех к этому, когда собрал нас всех вместе и мы сыграли в NEC в Бирмингеме с METALLICA в 1992 году. Так что он был ближе всех к реализации этого плана. Но я разговаривал с Colin'ом, басистом, и он не хочет снова играть в DIAMOND HEAD. Когда он ушёл из группы, он продал всё своё оборудование и с тех пор не играл на басу, за исключением того концерта в NEC. Однажды мы просто для удовольствия репетировали в Стурбридже, но это было примерно в 2000 году. Так что даже это было 25 лет назад. Поэтому я не вижу причин, чтобы оригинальный состав снова играл вместе».




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