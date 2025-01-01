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THREE DAYS GRACE думают о юбилее второго альбома



Вокалист THREE DAYS GRACE Adam Gontier в новом интервью так ответил на вопрос, думали ли группа отметить 20-летие альбома "One-X":



«Да, мы это уже обсуждали и походу мы уже в теме. Двадцать лет пролетели быстро. Мы все были подростками, так что... Думаю, что все заинтересованы в проведении особого тура по этому поводу».







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