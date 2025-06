сегодня



Новое видео KATATONIA



Wind of no Change, новое видео группы KATATONIA, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Nightmares As Extensions Of The Waking State", выходящего шестого июня на Napalm Records.



Состав:



Jonas Renkse - Vocals

Niklas Sandin - Bass

Daniel Moilanen - Drums

Nico Elgstrand - Guitar

Sebastian Svalland - Guitar



Трек-лист:



01. Thrice

02. The Liquid Eye

03. Wind Of No Change

04. Lilac

05. Temporal

06. Departure Trails

07. Warden

08. The Light Which I Bleed

09. Efter Solen

10. In The Event Of



Продюсером материал выступил Jonas Renkse. Запись проходила вместе с Lawrence Mackrory в NBS Audio и The City Of Glass, за сведение отвечал Adam Noble, а за мастеринг — Robin Schmidt из 24-96 Mastering.







