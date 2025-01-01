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Вокалист BUCKCHERRY: «Нас не особо затронуло повышение цен на билеты»



JOSH TODD в новом интервью обсудил рост цен на билеты. Согласно недавнему отчету Pollstar, с 2019 года стоимость билетов на концерты выросла на 27,38 %. Эти данные также свидетельствуют о повсеместном росте цен на концертные билеты: средняя стоимость билетов варьируется от $40,80 в клубах до $124,47 на стадионах. В 2024 году средняя стоимость посещения концерта составила 135,92 доллара, сообщает Pollstar. Это больше, чем в 1996 году, когда средний билет стоил 25,81 доллара. На вопрос о том, что он думает о таких артистах, как AC/DC, которые берут сотни долларов за обычный билет на концерт, он ответил



«Когда люди говорят о билетах на концерты и их дороговизне, они имеют в виду артистов, которые заполняют арены, таких как Тейлор Свифт и AC/DC. А мы находимся на другом уровне. Поэтому я не знаю, что сказать по этому поводу. Но я знаю, что AC/DC должны получить компенсацию за то, что они вложили в игру, и за то, что они сделали. Они великолепны вживую, у них удивительная история, и платить за то, чтобы сходить на них, я полагаю, хорошая идея, если мы говорим только об AC/DC. Но в остальном — я не знаю — мы находимся на другом уровне. Так что на нас это никак не повлияло».







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