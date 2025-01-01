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*D.J. ASHBA: «Вряд ли я пойду в группу» 562
*Гитарист SEPULTURA ответил бывшему 121
*IHSAHN: «Насыщенность музыкального рынка мешает» 112
*METALLICA получила 20-ю платину за альбом 91 года и 8-ю за «... 88
*STEVE MILLER получит награду Лес Пола 81
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*D.J. ASHBA: «Вряд ли я пойду в группу» 562
*Гитарист SEPULTURA ответил бывшему 121
*IHSAHN: «Насыщенность музыкального рынка мешает» 112
*METALLICA получила 20-ю платину за альбом 91 года и 8-ю за «... 88
*STEVE MILLER получит награду Лес Пола 81
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Buckcherry

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5 июн 2025 : 		 Вокалист BUCKCHERRY: «Нас не особо затронуло повышение цен на билеты»

20 май 2025 : 		 Гитарист BUCKCHERRY: «Мы были одной из последних, если не последней рок-н-ролльной группой, которая получила двойную платину»

18 май 2025 : 		 Вокалист BUCKCHERRY: «Медитация — сила!»

13 май 2025 : 		 Новое видео BUCKCHERRY

15 апр 2025 : 		 Новая песня BUCKCHERRY

19 мар 2025 : 		 Новое видео BUCKCHERRY

2 мар 2025 : 		 Гитарист BUCKCHERRY о работе над альбомом

25 фев 2025 : 		 Вокалист BUCKCHERRY о новых группах: «Если у вас есть мелодия, вы найдете аудиторию»

21 янв 2025 : 		 Новый альбом BUCKCHERRY выйдет летом

6 дек 2024 : 		 BUCKCHERRY завершили работу над альбомом

20 ноя 2024 : 		 BUCKCHERRY готовят десять песен

18 ноя 2024 : 		 BUCKCHERRY обещают новую музыку весной

12 ноя 2024 : 		 Юбилейная версия альбома BUCKCHERRY выйдет зимой

6 ноя 2024 : 		 BUCKCHERRY приступили к записи

6 авг 2024 : 		 BUCKCHERRY обещают альбом до лета

29 июл 2024 : 		 Вокалист BUCKCHERRY: «Возраст ощущаю, но он не давит»

22 июл 2024 : 		 Вокалист BUCKCHERRY: «Ребята из AC/DC оказались простыми и крутыми!»

22 апр 2024 : 		 Вокалист BUCKCHERRY: «Я люблю SLIPKNOT!»

5 апр 2024 : 		 BUCKCHERRY отмечают 25-летие дебютного альбома

1 фев 2024 : 		 Вокалист BUCKCHERRY: «На маленьких площадках играть сложнее»

28 ноя 2023 : 		 Так мёртв ли рок? Отвечает вокалист BUCKCHERRY

22 ноя 2023 : 		 Рождественский трек от BUCKCHERRY

13 сен 2023 : 		 Новое видео BUCKCHERRY

26 июл 2023 : 		 Кавер-версия BRYAN ADAMS от BUCKCHERRY: Видео

14 июл 2023 : 		 Вокалист BUCKCHERRY о переменах в составе коллектива

12 июл 2023 : 		 Вокалист BUCKCHERRY: «Рок уже не торт»
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Вокалист BUCKCHERRY: «Нас не особо затронуло повышение цен на билеты»



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JOSH TODD в новом интервью обсудил рост цен на билеты. Согласно недавнему отчету Pollstar, с 2019 года стоимость билетов на концерты выросла на 27,38 %. Эти данные также свидетельствуют о повсеместном росте цен на концертные билеты: средняя стоимость билетов варьируется от $40,80 в клубах до $124,47 на стадионах. В 2024 году средняя стоимость посещения концерта составила 135,92 доллара, сообщает Pollstar. Это больше, чем в 1996 году, когда средний билет стоил 25,81 доллара. На вопрос о том, что он думает о таких артистах, как AC/DC, которые берут сотни долларов за обычный билет на концерт, он ответил

«Когда люди говорят о билетах на концерты и их дороговизне, они имеют в виду артистов, которые заполняют арены, таких как Тейлор Свифт и AC/DC. А мы находимся на другом уровне. Поэтому я не знаю, что сказать по этому поводу. Но я знаю, что AC/DC должны получить компенсацию за то, что они вложили в игру, и за то, что они сделали. Они великолепны вживую, у них удивительная история, и платить за то, чтобы сходить на них, я полагаю, хорошая идея, если мы говорим только об AC/DC. Но в остальном — я не знаю — мы находимся на другом уровне. Так что на нас это никак не повлияло».




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