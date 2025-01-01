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*D.J. ASHBA: «Вряд ли я пойду в группу» 562
*Гитарист SEPULTURA ответил бывшему 121
*IHSAHN: «Насыщенность музыкального рынка мешает» 112
*METALLICA получила 20-ю платину за альбом 91 года и 8-ю за «... 88
*STEVE MILLER получит награду Лес Пола 81
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Whitesnake

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JOEL HOEKSTRA: «WHITESNAKE EXPERIENCE — это разовая акция»



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JOEL HOEKSTRA пояснил что проект WHITESNAKE EXPERIENCE будет действовать только в рамках 58-го гитарного фестиваля в Сербии:

«Просто чтобы все чётко понимали, что происходит. Это не группа. Это не проект. Это отдельное шоу и ничего больше.

Мы уже выступали с подобным шоу 21 июля 2023 года в Guitare-en Scene во Франции. Я полагаю, что на нём мы были заявлены как "All-Star Band". Там не было Tommy Aldridge'a и Reb'a Beach'a. Возможно, переполох вызвало участие Tommy в предстоящем шоу и решение (принятое другими) назвать всё это WHITESNAKE EXPERIENCE.

Я связался с [лидером WHITESNAKE] David'ом Coverdale'ом по поводу Guitare-En Scene (когда меня попросили принять участие), чтобы убедиться, что он не против такого выступления. Этот звонок был сделан из уважения и просто для того, чтобы поступить правильно. На что David ответил: "Конечно, веселитесь!"

Когда было запланировано предстоящее шоу в Сербии, я сделал то же самое, и David ответил тем же. David не поддерживал этот проект или группу. Он просто дал мне разрешение на участие. Любая вводящая в заблуждение информация о том, что это больше, чем одно шоу, неуместна и является чистой воды спекуляцией.

Я также видел, как некоторые люди интересовались, почему не будет Reb'a Beach'a, и, насколько я понимаю, Reb был не готов участвовать в этом шоу.

Я знаю, что всё это может показаться чем-то чрезмерным, но я считаю, что это будет несправедливо по отношению ко всем участникам, если покажется, что мы займёмся чем-то большим, чем просто выступим на шоу.

Так что спасибо DC за то, что он благословил нас на совместное веселье и игру!»




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