Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*D.J. ASHBA: «Вряд ли я пойду в группу» 562
*Гитарист SEPULTURA ответил бывшему 121
*IHSAHN: «Насыщенность музыкального рынка мешает» 112
*METALLICA получила 20-ю платину за альбом 91 года и 8-ю за «... 88
*STEVE MILLER получит награду Лес Пола 81
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*D.J. ASHBA: «Вряд ли я пойду в группу» 562
*Гитарист SEPULTURA ответил бывшему 121
*IHSAHN: «Насыщенность музыкального рынка мешает» 112
*METALLICA получила 20-ю платину за альбом 91 года и 8-ю за «... 88
*STEVE MILLER получит награду Лес Пола 81
[= ||| все новости группы



*

Dirkschneider

*



5 июн 2025 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER: «Новый U.D.O. не раньше конца 26»

6 май 2025 : 		 Новое видео DIRKSCHNEIDER & THE OLD GANG

30 апр 2025 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER: «Рановато я сболтнул про ACCEPT»

7 апр 2025 : 		 Новое видео DIRKSCHNEIDER & THE OLD GANG

1 апр 2025 : 		 DIRKSCHNEIDER продолжает играть ACCEPT

21 мар 2025 : 		 DIRKSCHNEIDER целиком отыграл альбом ACCEPT

4 мар 2025 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER: «И в 80 хочу петь!»

1 мар 2025 : 		 DIRKSCHNEIDER пытается в ACCEPT с вокалистом SAXON

23 фев 2025 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER: «Зачем мне спрашивать Hoffmann'a, могу я или нет. Я могу!»

20 фев 2025 : 		 Члены DIRKSCHNEIDER о перезаписи ACCEPT

14 фев 2025 : 		 Зачем DIRKSCHNEIDER перепел ACCEPT

6 фев 2025 : 		 DIRKSCHNEIDER пытается в ACCEPT с DORO

16 янв 2025 : 		 DIRKSCHNEIDER пытается в ACCEPT с вокалистом SABATON

16 дек 2024 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER перезаписал ACCEPT с гостями

15 ноя 2024 : 		 DIRKSCHNEIDER вновь поет ACCEPT

5 окт 2024 : 		 PETER BALTES рад вновь работать с UDO DIRKSCHNEIDER

4 окт 2024 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER хочет целиком сыграть "Balls To The Wall" с Peter'ом

3 сен 2024 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER доволен продажами

3 июн 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления DIRKSCHNEIDER

20 сен 2023 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER хочет отпраздновать 50-летие творческой деятельности

4 сен 2023 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER давно знал, что Peter уходит из ACCEPT

3 сен 2023 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER считает, что для успеха молодым группам нужна концепция

29 авг 2023 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER считает, что OZZY OSBOURNE не вернётся на сцену

17 авг 2023 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER о своём голосе: «У меня никогда не было никаких проблем»

11 авг 2023 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER: «Ой, как всё дорого»

7 июл 2023 : 		 DIRKSCHNEIDER исполняет ACCEPT
Показать далее
| - |

|||| сегодня

UDO DIRKSCHNEIDER: «Новый U.D.O. не раньше конца 26»



zoom
UDO DIRKSCHNEIDER в недавнем интервью ответил на вопрос, есть ли какие-то планы относительного нового альбома U.D.O.:

«Да. Мы закончим [европейский тур DIRKCHNEIDER этой весной 2025 года] в Софии через пару дней, затем вернемся в Германию и две недели отдохнем. А потом у нас уже будет много идей для альбома U.D.O. Начинаем собирать все идеи. А потом в течение лета мы все организуем. Так что по плану мы должны записать альбом в сентябре, октябре. Но потом мы снова отправимся в турне с SAXON по Англии и Ирландии вместе с DIRKSCHNEIDER. DIRKSCHNEIDER будут продолжать [гастроли] до следующего года, до лета. Так что мы поедем в Америку, Австралию и, не знаю, может быть, в Южную Америку. Не знаю. Так много всего намечается. А там посмотрим. Может быть, [новый] альбом U.D.O. выйдет в конце 2026 года, а может быть, в начале 27-го. Все зависит от того, как пойдут дела с гастролями»




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 6 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

5 июн 2025
Corpsegrinder04
Читаешь новость, гору планов и гастролей, и невольно сравниваешь 73-х летнего Удо и еле живого Озборна, который старше всего на 3 года. А потом вспоминаешь Джаггера и его недавнее выступление с Леди Гагой, где он скакал как конь, а у неё уже язык на плече.
5 июн 2025
olly71
Corpsegrinder04, все по разному стареют это спасибо родителям за гены . кто то в 50 лет выглядит как на 75 а кто то как джаггер. у удо кстати первый инфаркт был ещё в 1987 а второй в 1993 и тем не менее он ещё курил и бухал до 2015 когда всё бросил и сейчас в очень не плохой физической форме для своих лет .
5 июн 2025
K
Kiskenbassker
Кому нужен новый U.D.O.? Старые песни Accept и коллаборация с бывшими коллегами из сильнейших составов зайдут куда лучше. Не говоря уже про юбилейные выходы на сцену к заклятому другу Хоффману.
5 июн 2025
R
Rutger
У маэстро все по полочкам. Dirkschneider для "украли вывеску", питания и оплаты счетов, U.D.O. для "я и без Ассерт успешен" и вращения счетчика альбомов U.D.O., DATOG для "нас тут больше". В холодной войне с Хоффманом все три направления важны. 

















просмотров: 604





|||
=]




[=

 

 

=]











                                                                         





/\\Вверх













Рейтинг@Mail.ru




 


 










 1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом