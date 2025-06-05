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UDO DIRKSCHNEIDER: «Новый U.D.O. не раньше конца 26»



UDO DIRKSCHNEIDER в недавнем интервью ответил на вопрос, есть ли какие-то планы относительного нового альбома U.D.O.:



«Да. Мы закончим [европейский тур DIRKCHNEIDER этой весной 2025 года] в Софии через пару дней, затем вернемся в Германию и две недели отдохнем. А потом у нас уже будет много идей для альбома U.D.O. Начинаем собирать все идеи. А потом в течение лета мы все организуем. Так что по плану мы должны записать альбом в сентябре, октябре. Но потом мы снова отправимся в турне с SAXON по Англии и Ирландии вместе с DIRKSCHNEIDER. DIRKSCHNEIDER будут продолжать [гастроли] до следующего года, до лета. Так что мы поедем в Америку, Австралию и, не знаю, может быть, в Южную Америку. Не знаю. Так много всего намечается. А там посмотрим. Может быть, [новый] альбом U.D.O. выйдет в конце 2026 года, а может быть, в начале 27-го. Все зависит от того, как пойдут дела с гастролями»







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