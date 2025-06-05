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*Гитарист SEPULTURA ответил бывшему 121
*IHSAHN: «Насыщенность музыкального рынка мешает» 112
*METALLICA получила 20-ю платину за альбом 91 года и 8-ю за «... 88
*STEVE MILLER получит награду Лес Пола 81
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Watchtower

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WATCHTOWER думают о новой музыке



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Вокалист WATCHTOWER Jason McMaster в новом интервью рассказал, что группа работает над новой музыкой:

«Я работаю над новым материалом WATCHTOWER, который... Мы не выпускали пластинку с 89-го года. [Второй альбом WATCHTOWER «Control And Resistance» был выпущен в 89-м».

Что касается гастрольной деятельности WATCHTOWER, Jason сказал:  

«У WATCHTOWER пять концертов в сентябре, а мы не играли пять концертов в один месяц уже лет 20 или больше, потому что это в любом случае статус группы наследия. Мы выступали на фестивале Hell's Heroes, на фестивале Keep It True и все такое прочее. А потом все будет очень интересно.

С WATCHTOWER у меня серьезные отношения, потому что в WATCHTOWER я начинал как вокалист. Мы начали в мае 82-го. Первая пластинка вышла в 85-м. В этом месяце High Roller выпустили юбилейное переиздание «Energetic Disassembly», посвященное 40-летию группы. Так что он уже вышел. И это в какой-то степени удивительно, потому что мы только что отыграли кучу концертов и собираемся отыграть еще кучу».




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КомментарииСкрыть/показать 2 )

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5 июн 2025
Вашингтон Ирвинг
пойду Control and Resistance слушать
5 июн 2025
M
Mike Barlow
Джейсон ведь очень активный музыкант, куча групп, разовых и постоянных, но почему-то "главная" в режиме "иногда играем живьём''. 

















просмотров: 285





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