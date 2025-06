сегодня



WATCHTOWER думают о новой музыке



Вокалист WATCHTOWER Jason McMaster в новом интервью рассказал, что группа работает над новой музыкой:



«Я работаю над новым материалом WATCHTOWER, который... Мы не выпускали пластинку с 89-го года. [Второй альбом WATCHTOWER «Control And Resistance» был выпущен в 89-м».



Что касается гастрольной деятельности WATCHTOWER, Jason сказал:



«У WATCHTOWER пять концертов в сентябре, а мы не играли пять концертов в один месяц уже лет 20 или больше, потому что это в любом случае статус группы наследия. Мы выступали на фестивале Hell's Heroes, на фестивале Keep It True и все такое прочее. А потом все будет очень интересно.



С WATCHTOWER у меня серьезные отношения, потому что в WATCHTOWER я начинал как вокалист. Мы начали в мае 82-го. Первая пластинка вышла в 85-м. В этом месяце High Roller выпустили юбилейное переиздание «Energetic Disassembly», посвященное 40-летию группы. Так что он уже вышел. И это в какой-то степени удивительно, потому что мы только что отыграли кучу концертов и собираемся отыграть еще кучу».







