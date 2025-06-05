5 июн 2025



Концертное видео METALLICA'96



METALLICA опубликовала следующее сообщение:



«16 ноября 1996 года: В то время как европейская часть «Poor Touring Me» завершалась, мы оказались в Стокгольме, чтобы провести два вечера в Globen. Это сырой контрапункт к основополагающему концертному фильму « Cunning Stunts», смонтированному Бреттом Мюрреем из стопки видеокассет, пылящихся в хранилище Metallica.



Полный концерт, снятый на втором концерте в Стокгольме, войдет в бокс-сет Load Remastered Deluxe Box Set, который выйдет 13 июня. А пока вы ждете, посмотрите исполнение «Bleeding Me» прямо сейчас»







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