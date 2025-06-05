Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*D.J. ASHBA: «Вряд ли я пойду в группу» 568
*Новое видео BATTLE BEAST 136
*Гитарист SEPULTURA ответил бывшему 121
*IHSAHN: «Насыщенность музыкального рынка мешает» 112
*METALLICA получила 20-ю платину за альбом 91 года и 8-ю за «... 88
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*D.J. ASHBA: «Вряд ли я пойду в группу» 568
*Новое видео BATTLE BEAST 136
*Гитарист SEPULTURA ответил бывшему 121
*IHSAHN: «Насыщенность музыкального рынка мешает» 112
*METALLICA получила 20-ю платину за альбом 91 года и 8-ю за «... 88
[= ||| все новости группы



*

Metallica

*



5 июн 2025 : 		 Концертное видео METALLICA'96

4 июн 2025 : 		 Фрагмент нового релиза METALLICA

1 июн 2025 : 		 Гитарист METALLICA о своем лучшем альбоме

30 май 2025 : 		 DAVE MUSTAINE: «Я столько написал METALLICA, а они, они...и!»

29 май 2025 : 		 METALLICA получила 20-ю платину за альбом 91 года и 8-ю за «Master Of Puppets»

24 май 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

23 май 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

22 май 2025 : 		 Концертное видео METALLICA'95

21 май 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

20 май 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

17 май 2025 : 		 Концертное видео METALLICA'95

16 май 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

15 май 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

14 май 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

14 май 2025 : 		 Гитарист METALLICA представляет бокс-сет Load

13 май 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

10 май 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

29 апр 2025 : 		 Переиздание Load METALLICA выйдет летом

29 апр 2025 : 		 METALLICA пожертвовала $40,000 голодающим Торонто

28 апр 2025 : 		 Участники METALLICA исполнили композицию RUSH

25 апр 2025 : 		 METALLICA не против выступить в Сфере

24 апр 2025 : 		 METALLICA выступит на Гран-При Абу-Даби

22 апр 2025 : 		 Пошел бы GARY HOLT в METALLICA? Да ну....

22 апр 2025 : 		 JASON NEWSTED: «Пожалуй, METALLICA сейчас лучшая концертная группа в Америке»

21 апр 2025 : 		 Первое шоу METALLICA в 2025

10 апр 2025 : 		 METALLICA вновь вошла в клуб миллиардеров
Показать далее
| - |

|||| 5 июн 2025

Концертное видео METALLICA'96



zoom
METALLICA опубликовала следующее сообщение:

«16 ноября 1996 года: В то время как европейская часть «Poor Touring Me» завершалась, мы оказались в Стокгольме, чтобы провести два вечера в Globen. Это сырой контрапункт к основополагающему концертному фильму « Cunning Stunts», смонтированному Бреттом Мюрреем из стопки видеокассет, пылящихся в хранилище Metallica.

Полный концерт, снятый на втором концерте в Стокгольме, войдет в бокс-сет Load Remastered Deluxe Box Set, который выйдет 13 июня. А пока вы ждете, посмотрите исполнение «Bleeding Me» прямо сейчас»




Like!+2Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

5 июн 2025
R
R0ck_N_R0lla
Если б они ремастер cunning stunts сделали я был бы такооооой счастливый 

















просмотров: 341





|||
=]




[=

 

 

=]











                                                                         





/\\Вверх













Рейтинг@Mail.ru




 


 










 1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом