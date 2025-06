сегодня



Новое видео KING WITCH



Sea Of Lies, новое видео KING WITCH, доступно ниже. Этот трек взят из нового альбома III, релиз которого намечен на 27 июня:



1. Suffer in Life 04:14

2. Deal with the Devil 05:49

3. Swarming Flies 04:49

4. Sea of Lies 06:48

5. Behind the Veil 06:03

6. Diggin in the Dirt 04:25

7. Little Witch 03:24

8. Last Great Wilderness 08:00

9. Jesus Christ Pose (Soundgarden cover) 05:24





