Новая песня TEMPTRESS



“Woman Of The Dark”, новая песня, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят дебютного альбома Catch The Endless Dawn, релиз которого намечен на 27 июля:



“Beneath The Waves Of Fantasia / Breathe The Dust Of Time”

“Dream Metal”

“Woman Of The Dark”

“Catch The Endless Dawn”

“Awake The Enchanter”

“Fears Like Towers”

“Nightflight Over Dreamland”

