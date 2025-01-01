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*D.J. ASHBA: «Вряд ли я пойду в группу» 575
*Гитарист SEPULTURA ответил бывшему 121
*IHSAHN: «Насыщенность музыкального рынка мешает» 112
*Новое видео BATTLE BEAST 108
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*D.J. ASHBA: «Вряд ли я пойду в группу» 575
*Гитарист SEPULTURA ответил бывшему 121
*IHSAHN: «Насыщенность музыкального рынка мешает» 112
*Новое видео BATTLE BEAST 108
*METALLICA получила 20-ю платину за альбом 91 года и 8-ю за «... 88
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Lamb of God

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6 июн 2025 : 		 Барабанщик LAMB OF GOD исполняет "The Death Of Us"

20 май 2025 : 		 Бывший барабанщик LAMB OF GOD: «Не думаю, что когда-то вернусь»

13 май 2025 : 		 Бывший барабанщик LAMB OF GOD: «Меня уволили по электронной почте»

17 апр 2025 : 		 Почему LAMB OF GOD протянули так долго? Отвечает гитарист

11 апр 2025 : 		 Вокалист LAMB OF GOD думает о вампирах

13 мар 2025 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: «Новая пластинка выйдет быстрее, чем через пять лет»

7 мар 2025 : 		 Барабанщик LAMB OF GOD исполняет хит MÖTLEY CRÜE

3 мар 2025 : 		 Вокалист LAMB OF GOD попал в списки лучших

2 мар 2025 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: «Мы не в студии»

27 фев 2025 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: «Да мне с прибором на Грэмми...»

24 фев 2025 : 		 Похожа ли группа на брак? Отвечает вокалист LAMB OF GOD

21 фев 2025 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: «Только один из нас балуется крепким»

9 фев 2025 : 		 ART CRUZ: «Приход в LAMB OF GOD для меня стал поворотным моментом»

4 фев 2025 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: «Алкоголь для групп — это часть культурного мифа»

29 янв 2025 : 		 Вокалист LAMB OF GOD о религии

24 янв 2025 : 		 Вокалист LAMB OF GOD о «от сердца к солнцу» Маска

22 янв 2025 : 		 LAMB OF GOD о круизе

21 янв 2025 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: «Мы выпустили 7 альбомов на крупном лейбле, не изменяя себе на ни йоту»

18 янв 2025 : 		 Барабанщик LAMB OF GOD два года не берет в рот крепкого

15 янв 2025 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: «Моя книга — о способности менять точку зрения»

21 дек 2024 : 		 Басист LAMB OF GOD: «Пришел момент подумать о новой музыке»

29 авг 2024 : 		 Фрагмент переиздания LAMB OF GOD

23 авг 2024 : 		 Вокалист LAMB OF GOD считает "Ride The Lightning" METALLICA лучше "Master Of Puppets"

21 авг 2024 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: «Стараюсь учиться у других»

14 авг 2024 : 		 Вокалист LAMB OF GOD публике: «Засуньте свой сраный телефон себе в с...»

29 июл 2024 : 		 Вокалист LAMB OF GOD выпустит книгу зимой
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|||| сегодня

Барабанщик LAMB OF GOD исполняет "The Death Of Us"



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Sweetwater опубликовали видео исполнения Art'ом Cruz'ом композиции "The Death Of Us", включенной в саундтрек 2020 года "Bill & Ted Face The Music: The Original Motion Picture Soundtrack".




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