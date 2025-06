сегодня



Барабанщик LAMB OF GOD исполняет "The Death Of Us"



Sweetwater опубликовали видео исполнения Art'ом Cruz'ом композиции "The Death Of Us", включенной в саундтрек 2020 года "Bill & Ted Face The Music: The Original Motion Picture Soundtrack".







