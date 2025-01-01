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Вокалист LAMB OF GOD в новом видео ALIEN WEAPONRY



"Taniwha", новое видео группы ALIEN WEAPONRY, доступно для просмотра ниже.



«Мы очень рады поделиться тем, над чем давно работали.



Для нас было большой честью сотрудничать с легендарным Randy Blythe в создании песни «Taniwha» с нашего последнего альбома, поэтому вполне логично, что он также принял участие в создании клипа! Мы хотели сделать что-то особенное для этого ролика и в восторге от того, что получилось!»







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