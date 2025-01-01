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Новости
*D.J. ASHBA: «Вряд ли я пойду в группу» 575
*Гитарист SEPULTURA ответил бывшему 121
*IHSAHN: «Насыщенность музыкального рынка мешает» 112
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*D.J. ASHBA: «Вряд ли я пойду в группу» 575
*Гитарист SEPULTURA ответил бывшему 121
*IHSAHN: «Насыщенность музыкального рынка мешает» 112
*Новое видео BATTLE BEAST 106
*METALLICA получила 20-ю платину за альбом 91 года и 8-ю за «... 88
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Alien Weaponry

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6 июн 2025 : 		 Вокалист LAMB OF GOD в новом видео ALIEN WEAPONRY

27 мар 2025 : 		 RANDY BLYTHE в новом треке ALIEN WEAPONRY

20 фев 2025 : 		 Новое видео ALIEN WEAPONRY

16 янв 2025 : 		 Новое видео ALIEN WEAPONRY

19 май 2024 : 		 Документальный фильм ALIEN WEAPONRY покажут на фестивале

19 сен 2023 : 		 Новое видео ALIEN WEAPONRY

13 ноя 2022 : 		 Награда нашла ALIEN WEAPONRY

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21 дек 2021 : 		 Видео с выступления ALIEN WEAPONRY

20 окт 2021 : 		 Обучающее видео от ALIEN WEAPONRY

29 сен 2021 : 		 Новое видео ALIEN WEAPONRY

6 авг 2021 : 		 Новое видео ALIEN WEAPONRY

21 июн 2021 : 		 Новое видео ALIEN WEAPONRY

17 сен 2020 : 		 ALIEN WEAPONRY на Rick Sales Entertainment Group

14 июл 2019 : 		 Новое видео ALIEN WEAPONRY

13 май 2019 : 		 ALIEN WEAPONRY выпустят сингл летом

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18 июл 2018 : 		 Новое видео ALIEN WEAPONRY

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12 фев 2018 : 		 ALIEN WEAPONRY на Napalm Records
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|||| сегодня

Вокалист LAMB OF GOD в новом видео ALIEN WEAPONRY



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"Taniwha", новое видео группы ALIEN WEAPONRY, доступно для просмотра ниже.

«Мы очень рады поделиться тем, над чем давно работали.

Для нас было большой честью сотрудничать с легендарным Randy Blythe в создании песни «Taniwha» с нашего последнего альбома, поэтому вполне логично, что он также принял участие в создании клипа! Мы хотели сделать что-то особенное для этого ролика и в восторге от того, что получилось!»




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