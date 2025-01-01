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Концертный релиз POWERWOLF выйдет весной



POWERWOLF сообщили о том, что шестого марта на Napalm Records состоится выпуск концертного релиза "Wildlive (Live At Olympiahalle)", основой для которого стала запись выступление на Olympiahalle в Мюнхене.







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