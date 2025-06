сегодня



Документальный фильм о KREATOR выйдет летом



Второго июля в рамках Munich International Film Festival будет представлен официальный документальный фильм о KREATOR — "Kreator - Hate & Hope". Режиссер фильма, Cordula Kablitz-Post ('Die Toten Hosen - You Only Live Once'), целый год колесила с коллективом и побывала на Wacken Open Air, Tokyo, Osaka, Bangalore, Los Angeles и 'Klash Of The Ruhrpott' в Gelsenkirchen. В фильм войдут редкие кадры из личных архивов, а также интервью с Scott Ian / ANTHRAX, Chuck Billy / TESTAMENT, Bela B. / DIE ÄRZTE, Phil Demmel / formerly MACHINE HEAD, Maik Weichert / HEAVEN SHALL BURN, Nergal / BEHEMOTH, Lars Eidinger, Andy Sneap и другими.



Кроме того, 28 августа состоится релиз автобиографии Mille Petrozza, "Your Heaven, My Hell - Mein Leben, Heavy Metal Und Wie Das Alles Passieren Konnte".









