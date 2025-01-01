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Лидер VOLBEAT: «Благодаря BLACK SABBATH я взял в руки инструмент»



MICHAEL POULSEN в недавнем интервью ответил, какое влияние на него оказали BLACK SABBATH:



«Колоссальное. Именно из-за них я взял в руки инструмент. Потому что слушал и изучал BLACK SABBATH. И по-прежнему они вдохновляют вне зависимости от того, какую музыку и с какой группой я делаю. У них столько отличных пластинок, классических записей и очень интересные составы. Так что для меня они значили, значат и будут значить!»







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