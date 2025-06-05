5 июн 2025



STRYPER не доехали до SWEDEN ROCK FESTIVAL



STRYPER опубликовали следующее сообщение:



«Мы с сожалением сообщаем, что STRYPER не смогут выступить на Sweden Rock Festival в этом году.



В середине нашего полета в Копенгаген вчера вечером из-за неисправности системы датчиков дыма и сбоя в подаче электроэнергии самолет был вынужден вернуться в США, что не позволило нам совершить это путешествие.



Мы глубоко разочарованы. Мы с нетерпением ждали возвращения в Швецию. Всем нашим поклонникам, друзьям и коллегам по фестивалю мы желаем невероятных выходных и надеемся вскоре увидеть вас снова.



Храни вас Господь, STRYPER»











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