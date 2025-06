Новое видео BAEST

сегодня



King Of The Sun (feat. Jesper Binzer of D-A-D), новое видео группы BAEST, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома “Colossal”, релиз которого намечен на 15 августа.







