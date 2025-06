сегодня



Новое видео TUNGSTEN



Cry For The Fallen, новое видео TUNGSTEN, доступно для просмотра ниже.



«Изначально эта песня должна была войти в альбом The Grand Inferno, но после обсуждения мы решили оставить ее для отдельного релиза. Мы хотели привлечь к ней внимание и сделать ее по-настоящему особенной. Трек получился динамичным и эмоционально сильным. Мы сняли клип в красивой церкви на юге Швеции — обстановка, которая, как нам кажется, идеально соответствует атмосфере и посылу песни. Лирически Cry For The Fallen — это дань уважения нашим близким, которые ушли из жизни, эмоциональное воспоминание о семье и друзьях, которых больше нет с нами. Эту песню нужно обязательно помнить и слушать ее громко!»







