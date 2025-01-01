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*D.J. ASHBA: «Вряд ли я пойду в группу» 574
*Гитарист SEPULTURA ответил бывшему 121
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*D.J. ASHBA: «Вряд ли я пойду в группу» 574
*Гитарист SEPULTURA ответил бывшему 121
*IHSAHN: «Насыщенность музыкального рынка мешает» 112
*Новое видео BATTLE BEAST 102
*METALLICA получила 20-ю платину за альбом 91 года и 8-ю за «... 88
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Tungsten

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Новое видео TUNGSTEN



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Cry For The Fallen, новое видео TUNGSTEN, доступно для просмотра ниже.

«Изначально эта песня должна была войти в альбом The Grand Inferno, но после обсуждения мы решили оставить ее для отдельного релиза. Мы хотели привлечь к ней внимание и сделать ее по-настоящему особенной. Трек получился динамичным и эмоционально сильным. Мы сняли клип в красивой церкви на юге Швеции — обстановка, которая, как нам кажется, идеально соответствует атмосфере и посылу песни. Лирически Cry For The Fallen — это дань уважения нашим близким, которые ушли из жизни, эмоциональное воспоминание о семье и друзьях, которых больше нет с нами. Эту песню нужно обязательно помнить и слушать ее громко!»




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