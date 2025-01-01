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Новости
*D.J. ASHBA: «Вряд ли я пойду в группу» 574
*Гитарист SEPULTURA ответил бывшему 121
*IHSAHN: «Насыщенность музыкального рынка мешает» 112
*Новое видео BATTLE BEAST 102
*METALLICA получила 20-ю платину за альбом 91 года и 8-ю за «... 88
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*D.J. ASHBA: «Вряд ли я пойду в группу» 574
*Гитарист SEPULTURA ответил бывшему 121
*IHSAHN: «Насыщенность музыкального рынка мешает» 112
*Новое видео BATTLE BEAST 102
*METALLICA получила 20-ю платину за альбом 91 года и 8-ю за «... 88
[= ||| все новости группы



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Sylosis

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6 июн 2025 : 		 Новое видео SYLOSIS

4 окт 2024 : 		 Новое видео SYLOSIS

19 мар 2024 : 		 Концертное видео SYLOSIS

18 янв 2024 : 		 Новое видео SYLOSIS

29 ноя 2023 : 		 Концертное видео SYLOSIS

8 сен 2023 : 		 Новое видео SYLOSIS

20 июл 2023 : 		 Новое видео SYLOSIS

1 июн 2023 : 		 Новое видео SYLOSIS

18 май 2023 : 		 Концертное видео SYLOSIS

16 мар 2023 : 		 Новое видео SYLOSIS

10 авг 2022 : 		 Новое видео SYLOSIS

28 янв 2022 : 		 Фрагмент стрима SYLOSIS

3 дек 2021 : 		 Новое видео SYLOSIS

13 дек 2020 : 		 Новое видео SYLOSIS

28 июн 2020 : 		 Обучающее видео от SYLOSIS

8 апр 2020 : 		 Концертное видео SYLOSIS

29 янв 2020 : 		 Обучающее видео от SYLOSIS

20 дек 2019 : 		 Обучающее видео от SYLOSIS

6 дек 2019 : 		 Новый альбом SYLOSIS выйдет зимой

19 май 2016 : 		 Вокалист SYLOSIS выпустил сольный альбом

29 фев 2016 : 		 Новая песня SYLOSIS

14 окт 2015 : 		 Новое видео SYLOSIS

13 янв 2015 : 		 Новое видео SYLOSIS

10 янв 2015 : 		 Новый альбом SYLOSIS доступен для прослушивания

27 ноя 2014 : 		 SYLOSIS о новом альбоме

23 ноя 2014 : 		 Новое видео SYLOSIS
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Новое видео SYLOSIS



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Soured Ground, новое видео SYLOSIS, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового ЕР The Path.




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