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Профессиональное видео с выступления METALLICA



Профессиональное видео с выступления METALLICA, состоявшегося девятого мая на Historic Crew Stadium, Columbus, OH, доступно для просмотра ниже:



Creeping Death

Harvester of Sorrow

The Shortest Straw (tour debut)

King Nothing

72 Seasons

If Darkness Had a Son

Kirk and Rob Doodle ("Devil's Lettuce" nicknamed by Kirk)

The Day That Never Comes

Shadows Follow

Orion (tribute to Cliff Burton)

Nothing Else Matters

Sad but True

Battery

Fuel

Seek & Destroy

Master of Puppets (extended outro)







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