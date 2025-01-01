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*D.J. ASHBA: «Вряд ли я пойду в группу» 577
*Гитарист SEPULTURA ответил бывшему 122
*Новое видео BATTLE BEAST 112
*IHSAHN: «Насыщенность музыкального рынка мешает» 112
*METALLICA получила 20-ю платину за альбом 91 года и 8-ю за «... 88
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GWAR

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7 июн 2025 : 		 Новое видео GWAR

16 апр 2025 : 		 Новое видео GWAR

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12 июн 2023 : 		 Обновленный трек GWAR

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22 окт 2022 : 		 Lizzy Hale в новом видео GWAR

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28 янв 2022 : 		 Новый альбом GWAR выйдет летом

1 окт 2021 : 		 GWAR выпустили NFT

30 сен 2021 : 		 Как DAVE GROHL чуть не оказался в GWAR

14 сен 2021 : 		 Фрагмент нового релиза GWAR

20 июл 2021 : 		 Концертный релиз GWAR выйдет осенью

29 июн 2021 : 		 Фигурка от GWAR

7 май 2021 : 		 Виски GWAR выйдет весной

1 май 2021 : 		 Новое видео GWAR

26 мар 2021 : 		 Новый ЕР GWAR выйдет весной

24 мар 2021 : 		 GWAR и PUCK HCKY выпустили мерч

22 дек 2020 : 		 Кавер-версия ELTON JOHN от GWAR + MUTOID MAN

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25 ноя 2020 : 		 Новое видео GWAR

25 ноя 2020 : 		 Акустика от GWAR
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Новое видео GWAR



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"The Great Circus Train Disaster",новое видео группы GWAR, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из релиза "The Return Of Gor Gor", выходящего 25 июля на Pit Records/Z2 Comics:

01. The Great Circus Train Disaster
02. Tyrant King
03. Lot Lizard
04. Crack In The Egg (Live)
05. The Founding Fathers (Live)
06. America Must Be Destroyed (Live)
07. Fishfuck (Live)




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