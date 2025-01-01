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Новое видео GWAR



"The Great Circus Train Disaster",новое видео группы GWAR, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из релиза "The Return Of Gor Gor", выходящего 25 июля на Pit Records/Z2 Comics:



01. The Great Circus Train Disaster

02. Tyrant King

03. Lot Lizard

04. Crack In The Egg (Live)

05. The Founding Fathers (Live)

06. America Must Be Destroyed (Live)

07. Fishfuck (Live)







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