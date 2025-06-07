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*D.J. ASHBA: «Вряд ли я пойду в группу» 577
*Гитарист SEPULTURA ответил бывшему 122
*IHSAHN: «Насыщенность музыкального рынка мешает» 112
*Новое видео BATTLE BEAST 111
*METALLICA получила 20-ю платину за альбом 91 года и 8-ю за «... 88
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Black Sabbath

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7 июн 2025 : 		 Стрим финального шоу BLACK SABBATH

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16 мар 2025 : 		 K.K. DOWNING об участии в финальном шоу BLACK SABBATH

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11 фев 2025 : 		 K.K. DOWNING об участии в концерте BLACK SABBATH

5 фев 2025 : 		 METALLICA, SLAYER, PANTERA разогреют финальное шоу BLACK SABBATH

24 дек 2024 : 		 Концертное видео JAZZ SABBATH

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4 дек 2024 : 		 Барабанщик ALCATRAZZ вспоминает о работе с BLACK SABBATH

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21 ноя 2024 : 		 Японский бонус от BLACK SABBATH
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Стрим финального шоу BLACK SABBATH



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Организаторы финального шоу BLACK SABBATH "Back To The Beginning", которое пройдет пятого июля, приняли решение устроить стрим. Детали по стоимости билетов доступны на www.backtothebeginning.com.

Sharon: «Поклонники со всего мира, которые не смогли достать билеты на шоу, обратились к нам в социальные сети с просьбой провести прямую трансляцию. Поскольку это такое историческое событие, мы просто не могли их подвести».




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КомментарииСкрыть/показать 2 )

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7 июн 2025
Gustaff
Чуть больше тысячи, норм 

















просмотров: 231





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