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Стрим финального шоу BLACK SABBATH



Организаторы финального шоу BLACK SABBATH "Back To The Beginning", которое пройдет пятого июля, приняли решение устроить стрим. Детали по стоимости билетов доступны на www.backtothebeginning.com.



Sharon: «Поклонники со всего мира, которые не смогли достать билеты на шоу, обратились к нам в социальные сети с просьбой провести прямую трансляцию. Поскольку это такое историческое событие, мы просто не могли их подвести».







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