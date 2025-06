сегодня



ZAKK WYLDE, CHARLIE BENANTE в новом треке THE VIOLENT HOUR



"Hell Or Hollywood", новая песня группы THE VIOLENT HOUR, доступна для прослушивания ниже.



Я хотела написать песню, в которой бы ощущалось то, что я чувствовала, когда в двадцать лет впервые переехала в Лос-Анджелес, как будто мои мотоциклетные ботинки впервые попали на Сансет-стрип. Я проехала через всю страну, не имея ничего, кроме бумажной карты, ни друзей, ни планов — только мечту. Я решила, что как-нибудь выживу, и каждый день был именно таким: выживанием. Были моменты, которые едва не сломили меня, а затем наступал эйфорический кайф, который делал все это стоящим. Вот что такое « Hell or Hollywood»: хаос, иллюзия и грубость в идеальном сочетании. Я бы не оставила это место, даже если бы могла...»



Жених Harvey, барабанщик ANTHRAX и PANTERA Charlie Benante, который написал музыку проекта и сыграл на всех инструментах EP, добавляет: «Carla выросла на любви к GUNS N' ROSES, а так как на них так сильно повлияли AEROSMITH, я хотел написать что-то, что отдавало бы дань уважения и тем, и другим.



Рифф в «Hell Or Hollywood» из тех, что стоят сами по себе — даже без вокала в нем есть размашистость. А соло Zakk Wylde? Он привнес этот сырой, шестиструнный скрежет, который пронизывает композицию насквозь. Вы слышите его и сразу же понимаете — это он».







