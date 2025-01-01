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*D.J. ASHBA: «Вряд ли я пойду в группу» 575
*Гитарист SEPULTURA ответил бывшему 121
*IHSAHN: «Насыщенность музыкального рынка мешает» 112
*Новое видео BATTLE BEAST 106
*METALLICA получила 20-ю платину за альбом 91 года и 8-ю за «... 88
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*D.J. ASHBA: «Вряд ли я пойду в группу» 575
*Гитарист SEPULTURA ответил бывшему 121
*IHSAHN: «Насыщенность музыкального рынка мешает» 112
*Новое видео BATTLE BEAST 106
*METALLICA получила 20-ю платину за альбом 91 года и 8-ю за «... 88
[= ||| все новости группы



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Sabaton

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6 июн 2025 : 		 Новое видео SABATON

3 июн 2025 : 		 Новый сингл SABATON в июне

18 май 2025 : 		 THOBBE ENGLUND о возвращении в SABATON

13 май 2025 : 		 Вокалист SABATON: «Мы сделали альбом до смены лейбла»

1 май 2025 : 		 Почему SABATON сменили лейбл?

25 апр 2025 : 		 Новое видео SABATON

14 апр 2025 : 		 SABATON готовят сингл весной

12 янв 2025 : 		 100 миллионов SABATON

19 ноя 2024 : 		 SABATON в игре

28 окт 2024 : 		 Вокалист SABATON: «Материал в работе!»

23 окт 2024 : 		 Вокалист SABATON: «Плохо, что за музыку люди не платят, но...»

4 сен 2024 : 		 Симулятор фестиваля от SABATON

29 июл 2024 : 		 SABATON о Heroes

4 июн 2024 : 		 SABATON объявили свой месяц гордости

30 май 2024 : 		 Концертный фильм SABATON выйдет осенью

19 май 2024 : 		 SABATON отмечают юбилей Heroes

15 апр 2024 : 		 Новая веха SABATON

14 апр 2024 : 		 Новый релиз SABATON

6 апр 2024 : 		 SABATON о четвертом альбоме

13 мар 2024 : 		 Новое золото SABATON

10 мар 2024 : 		 THOBBE ENGLUND: «Однажды я зашел не в ту дверь»

4 мар 2024 : 		 SABATON о Metalizer

18 фев 2024 : 		 Видео с текстом от SABATON

14 фев 2024 : 		 SABATON о втором альбоме

10 фев 2024 : 		 Как появился стиль SABATON

9 фев 2024 : 		 SABATON нашли гитариста
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Новое видео SABATON



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"Hordes Of Khan", новое видео группы SABATON, доступно для просмотра ниже.




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