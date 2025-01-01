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*D.J. ASHBA: «Вряд ли я пойду в группу» 577
*Гитарист SEPULTURA ответил бывшему 122
*IHSAHN: «Насыщенность музыкального рынка мешает» 112
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Heart

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Укравшего инструменты HEART поймали



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30 мая сотрудники патрульной службы прибыли в Хард-Рок Атлантик-Сити в связи с кражей гитары и мандолины из зала Hard Rock Live at Etess Arena. Инструменты принадлежали участникам группы HEART, которые выступали с концертом на арене следующим вечером.

В результате расследования, проведенного сержантом Гэри Холмсом и детективом Лизой Каплин-Колдуэлл, удалось получить видеозапись с камер наблюдения подозреваемого, 57-летнего мужчины из Плезантвилля, штат Нью-Джерси. Следователям с помощью видеозаписи удалось установить, что мужчина ходит по разным районам Атлантик-Сити, пытаясь продать инструменты.

4 июня детектив Каплин-Колдуэлл предъявила мужчине уголовное обвинение, о чем были уведомлены патрульные. Офицеры Алекс Торрес и Глен Робинсон смогли быстро обнаружить подозреваемого в первом квартале южной Кентукки-авеню и взять его под стражу.

Детективы выяснили, что подозреваемый продал один из инструментов, а местонахождение второго неизвестно. Всем, кто владеет этими украденными предметами, настоятельно рекомендуется обратиться в полицейское управление Атлантик-Сити и добровольно сдать инструмент. Если инструмент не будет сдан, а человек будет обнаружен с украденными вещами, он будет арестован и обвинен в присвоении украденного имущества.

Сотрудники службы безопасности Hard Rock Atlantic City помогали детективам в этом расследовании.

HEART: «Мы глубоко признательны полицейскому департаменту Атлантик-Сити, организации Hard Rock и всем, кто объединился, чтобы поддержать нас в поисках украденных инструментов. Излияние любви и заботы было ошеломляющим, и мы действительно тронуты силой и состраданием нашего сообщества.

Мы получали письма от поклонников, коллег-музыкантов, СМИ и просто добросердечных людей со всего мира - и это значит для нас очень много. Ваша поддержка была потрясающей!

Мы воодушевлены достигнутым прогрессом и благодарны за то, что был произведен арест, но наши инструменты еще не найдены. Мы по-прежнему надеемся, что в скором времени они будут возвращены нам»








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