Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*D.J. ASHBA: «Вряд ли я пойду в группу» 577
*Гитарист SEPULTURA ответил бывшему 122
*IHSAHN: «Насыщенность музыкального рынка мешает» 112
*Новое видео BATTLE BEAST 111
*METALLICA получила 20-ю платину за альбом 91 года и 8-ю за «... 88
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*D.J. ASHBA: «Вряд ли я пойду в группу» 577
*Гитарист SEPULTURA ответил бывшему 122
*IHSAHN: «Насыщенность музыкального рынка мешает» 112
*Новое видео BATTLE BEAST 111
*METALLICA получила 20-ю платину за альбом 91 года и 8-ю за «... 88
[= ||| все новости группы



*

Gene Simmons

*



7 июн 2025 : 		 GENE SIMMONS: 'THE BEATLES превзошли всё, что было в музыке за 200 лет»

19 май 2025 : 		 Видео полного выступления GENE SIMMONS BAND

7 май 2025 : 		 Видео с выступления GENE SIMMONS BAND

5 май 2025 : 		 GENE SIMMONS отыграл первое шоу в 2025

29 апр 2025 : 		 GENE SIMMONS о высокой цене за встречу с ним: «Нужна страховка на все случаи жизни»

20 апр 2025 : 		 GENE SIMMONS о названии второго альбома

13 апр 2025 : 		 GENE SIMMONS: «Мне жаль, что ACE FREHLEY и PETER CRISS не могут насладиться плодами своего творчества»

21 мар 2025 : 		 GENE SIMMONS дошел до прогноза погоды

10 мар 2025 : 		 Стань роуди GENE SIMMONS

11 фев 2025 : 		 GENE SIMMONS: «Рок не в моде»

24 дек 2024 : 		 GENE SIMMONS о Рейгане

21 дек 2024 : 		 GENE SIMMONS о выступлениях сольно

3 дек 2024 : 		 Новое видео GENE SIMMONS

2 дек 2024 : 		 GENE SIMMONS: «Да мёртв ваш рок!»

14 окт 2024 : 		 GENE SIMMONS о критике в свой адрес

14 окт 2024 : 		 GENE SIMMONS подвергся критике за визит в Танцы со Звездами

30 сен 2024 : 		 GENE SIMMONS: «Ну считают меня муда.com, и что с того?»

23 сен 2024 : 		 GENE SIMMONS о студенческих протестах против Израиля

24 авг 2024 : 		 Видео с выступления GENE SIMMONS

5 авг 2024 : 		 Видео полного выступления GENE SIMMONS

31 июл 2024 : 		 GENE SIMMONS открыл тур в Европе

5 июл 2024 : 		 GENE SIMMONS исполнил VAN HALEN

17 июн 2024 : 		 GENE SIMMONS о курении, выпивке и наркотиках: «Шмекель работать не будет!»

15 июн 2024 : 		 GENE SIMMONS: «С сольной группой я зарабатываю больше, чем с KISS»

11 июн 2024 : 		 GENE SIMMONS присоединился на сцене к CHEVY METAL

10 июн 2024 : 		 PAUL STANLEY: «GENE SIMMONS всегда признаёт свою неправоту»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

GENE SIMMONS: 'THE BEATLES превзошли всё, что было в музыке за 200 лет»



zoom
GENE SIMMONS в новом интервью ответил на вопрос о том, кого он считает лучшим автором песен и музыкантом из всех, кто был на планете Земля:

«Пожалуй, THE BEATLES превзошли всё, что было в музыке за 200 лет. Со времён Ренессанса. Они просуществовали всего семь лет, и они были выходцами из Ливерпуля, где ничего не происходило. Высокий уровень безработицы, никакого опыта, никакого резюме, ничего. И всё же [напевает "I wanna hold your hand", "She loves you. Yeah, yeah, yeah"]. И этот последний аккорд, эта малая нона — сложный аккорд, если вы разбираетесь в музыке... Это почти как джазовый аккорд — неслыханно для рок-музыки.

Я сейчас объясню более наглядно. "Satisfaction" THE ROLLING STONES — одна из величайших песен... До первого припева "I can't get no..." около 40 секунд, или около того. Песня CREAM "Sunshine Of Your Love" — до "I've been waiting so long" около 50 секунд. И так далее. А теперь о THE BEATLES. "Я только что написал новую песню". — "Как она называется?" — "Она называется "Help". — "И как она звучит?" — "Вот так". [Напевает: "Help. I need somebody. Help"]. Даже вступления нет — ничего. "Есть ещё одна песня". — "Как она называется?" "Она называется "Yesterday". — "Как она звучит?" — "Вот так". [Напевает: "Yesterday"]. "Есть ещё одна. Она называется "Michelle". — "Как она звучит?" [Напевает: "Michelle"]. "А вот ещё одна. Она называется "Hey, Jude". Мало того, что она начинается с "Hey, Jude", так ещё и слово "Hey" звучит перед музыкой. "Hey, Jude", а затем вступают аккорды. Такие песни называются идеальными. Мало того, название — это первое слово песни, это самая запоминающаяся песня, и это последнее слово в песне. А ещё "Yesterday". Последние слова песни: "Cause I believe in yesterday". Кто ещё сочиняет такие песни? Они безупречны. Пол Маккартни, безусловно, является самым успешным автором песен за всю историю музыки. Было более тысячи разных исполнителей, которые записали кавер на "Yesterday"».




Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 4 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

7 июн 2025
Darkside.ru MemberStarbreaker
> за 200 лет
> со времён Ренессанса

Двоешник какой-то...
7 июн 2025
m
matthew3833
Starbreaker, Джин Симмонс не учит историю, это история учит Джина Симмонса.
7 июн 2025
rassol
Хаим, как там в XVIII веке, а?
7 июн 2025
Darkside.ru MemberStarbreaker
rassol, На Бетховена ходил.
Сказал ему, что он лучший ренессанс со времен Битлз.
А тот не услышал. 

















просмотров: 207





|||
=]




[=

 

 

=]











                                                                         





/\\Вверх













Рейтинг@Mail.ru




 


 










 1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом