GENE SIMMONS: 'THE BEATLES превзошли всё, что было в музыке за 200 лет»



GENE SIMMONS в новом интервью ответил на вопрос о том, кого он считает лучшим автором песен и музыкантом из всех, кто был на планете Земля:



«Пожалуй, THE BEATLES превзошли всё, что было в музыке за 200 лет. Со времён Ренессанса. Они просуществовали всего семь лет, и они были выходцами из Ливерпуля, где ничего не происходило. Высокий уровень безработицы, никакого опыта, никакого резюме, ничего. И всё же [напевает "I wanna hold your hand", "She loves you. Yeah, yeah, yeah"]. И этот последний аккорд, эта малая нона — сложный аккорд, если вы разбираетесь в музыке... Это почти как джазовый аккорд — неслыханно для рок-музыки.



Я сейчас объясню более наглядно. "Satisfaction" THE ROLLING STONES — одна из величайших песен... До первого припева "I can't get no..." около 40 секунд, или около того. Песня CREAM "Sunshine Of Your Love" — до "I've been waiting so long" около 50 секунд. И так далее. А теперь о THE BEATLES. "Я только что написал новую песню". — "Как она называется?" — "Она называется "Help". — "И как она звучит?" — "Вот так". [Напевает: "Help. I need somebody. Help"]. Даже вступления нет — ничего. "Есть ещё одна песня". — "Как она называется?" "Она называется "Yesterday". — "Как она звучит?" — "Вот так". [Напевает: "Yesterday"]. "Есть ещё одна. Она называется "Michelle". — "Как она звучит?" [Напевает: "Michelle"]. "А вот ещё одна. Она называется "Hey, Jude". Мало того, что она начинается с "Hey, Jude", так ещё и слово "Hey" звучит перед музыкой. "Hey, Jude", а затем вступают аккорды. Такие песни называются идеальными. Мало того, название — это первое слово песни, это самая запоминающаяся песня, и это последнее слово в песне. А ещё "Yesterday". Последние слова песни: "Cause I believe in yesterday". Кто ещё сочиняет такие песни? Они безупречны. Пол Маккартни, безусловно, является самым успешным автором песен за всю историю музыки. Было более тысячи разных исполнителей, которые записали кавер на "Yesterday"».







