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*D.J. ASHBA: «Вряд ли я пойду в группу» 577
*Гитарист SEPULTURA ответил бывшему 121
*IHSAHN: «Насыщенность музыкального рынка мешает» 112
*Новое видео BATTLE BEAST 111
*METALLICA получила 20-ю платину за альбом 91 года и 8-ю за «... 88
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Testament

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6 июн 2025 : 		 TESTAMENT готовы на 70-80%

2 июн 2025 : 		 Гитарист TESTAMENT: «Никакой Floor на альбоме не будет»

27 май 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления TESTAMENT

13 май 2025 : 		 Видео с выступления TESTAMENT

2 май 2025 : 		 TESTAMENT открыли тур

22 апр 2025 : 		 Концертное видео TESTAMENT

3 фев 2025 : 		 Вокалист TESTAMENT обещает убойный материал

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25 дек 2024 : 		 Басист TESTAMENT обещает злой альбом

19 дек 2024 : 		 Гитарист TESTAMENT: «Религия — зло!»

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18 ноя 2024 : 		 У TESTAMENT есть 95%

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24 окт 2024 : 		 TESTAMENT переиздают еще один альбом

23 окт 2024 : 		 Гитарист TESTAMENT о новом ударнике

22 окт 2024 : 		 Вокалистка NIGHTWISH на новом альбоме TESTAMENT

6 окт 2024 : 		 Пиво от TESTAMENT

16 сен 2024 : 		 MAYA NEELAKANTAN выступила с TESTAMENT

14 сен 2024 : 		 Кофе от TESTAMENT

12 сен 2024 : 		 Вокалист TESTAMENT: «Новый альбом действительно звучит по-новому, современно и свежо»

2 сен 2024 : 		 Сведение TESTAMENT выполнит Jens Borgen

30 авг 2024 : 		 TESTAMENT будут сводить альбом зимой

22 авг 2024 : 		 Гитарист TESTAMENT очень доволен новым альбомом
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TESTAMENT готовы на 70-80%



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Eric Peterson в новом интервью рассказал о том, как идет процесс работы над альбомом:

«На самом деле, я начинаю сведение завтра и до конца недели буду работать с Jens Bogren. У нас есть новая баллада и еще около трех песен, которые мы начали сводить, но бросили, потому что вокал еще не был готов. Так что у нас есть примерно неделя, чтобы все закончить и сдать. Вот этим мы и занимаемся. Да, мы закончили примерно на 70-80 процентов. Так что к следующей пятнице мы закончим работу, а потом сдадим альбом».




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