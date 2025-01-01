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TESTAMENT готовы на 70-80%



Eric Peterson в новом интервью рассказал о том, как идет процесс работы над альбомом:



«На самом деле, я начинаю сведение завтра и до конца недели буду работать с Jens Bogren. У нас есть новая баллада и еще около трех песен, которые мы начали сводить, но бросили, потому что вокал еще не был готов. Так что у нас есть примерно неделя, чтобы все закончить и сдать. Вот этим мы и занимаемся. Да, мы закончили примерно на 70-80 процентов. Так что к следующей пятнице мы закончим работу, а потом сдадим альбом».







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