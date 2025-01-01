сегодня



MIKKEY DEE: «Я хотел вернуть рок в SCORPIONS!»



MIKKEY DEE в недавнем интервью ответил на вопрос о том, какие ощущения он испытал, когда стал членом SCORPIONS:



«Не так-то просто присоединиться к уже состоявшимся, великим, масштабным группам. В случае со SCORPIONS некоторые участники в группе вместе уже 60 лет. Я присоединился к ним, когда им исполнилось 50, но как прийти в группу и помочь им стать лучше, не разрушив то, что уже есть? Я не мог прийти и сказать: "Я знаю, как вы должны звучать". Нет. Они сами знают, как они хотят звучать. Это я должен был подстроиться, и в то же время если я подстраиваюсь под них, они тоже должны подстраиваться под меня, потому что я привношу какое-то другое ощущение.



Моя идея в отношении SCORPIONS заключалась в том, чтобы привнести плотность, тяжесть. Я хотел вернуть SCORPIONS в конец 1970-х, где царит счастье, когда все играют на сцене, улыбаются друг другу и хорошо проводят время.



Я должен быть опорой для них, и они должны знать, что если они сделают что-то не так или облажаются, они могут быть уверены, что я не облажаюсь. Они могут обратиться ко мне, и я поведу группу за собой. Невозможно прийти в группу и ставить свои условия. Необходимо заслуживать их доверие и снова и снова показывать им, что я тот, за кого себя выдаю».







+2 -0



просмотров: 146

